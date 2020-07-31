Мінівен та маршрутка не поділили дорогу в місті на Волині
Сьогодні, 13:37
Вранці 30-го січня близько 10 години трапилась аварія на світлофорі, що встановлений на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова.
Про це в інстаграмі повідомляє Твій Володимир, пише БУГ.
Відомо, що зіштовхнулись мінівен Фольксваген Т4 та маршрутне таксі Газель, що їздить по місту.
На місці аварії працювала поліція.
Про це в інстаграмі повідомляє Твій Володимир, пише БУГ.
Відомо, що зіштовхнулись мінівен Фольксваген Т4 та маршрутне таксі Газель, що їздить по місту.
На місці аварії працювала поліція.
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