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Мінівен та маршрутка не поділили дорогу в місті на Волині

Мінівен та маршрутка не поділили дорогу в місті на Волині
Вранці 30-го січня близько 10 години трапилась аварія на світлофорі, що встановлений на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова.

Про це в інстаграмі повідомляє Твій Володимир, пише БУГ.

Відомо, що зіштовхнулись мінівен Фольксваген Т4 та маршрутне таксі Газель, що їздить по місту.

На місці аварії працювала поліція.

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Публикация от Твій Володимир


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Теги: Володимир-Волинський, світлофор, аварія, перехрестя
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