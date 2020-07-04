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Може затопити присадибні ділянки: волинян попереджають про підвищення рівня води у річці Прип’ять

Може затопити присадибні ділянки: волинян попереджають про підвищення рівня води у річці Прип’ять
Жителів Ратнівського та Любешівського районів попереджають про суттєве підвищення води у річці Прип'ять.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

У зв'язку з циклоном Olaf, який приніс з собою рясні опади, з 30 січня до 1 лютого на р. Прип’ять в створі поста Річиця продовжиться підйом рівнів води з інтенсивністю 1-5 см за добу.

В с. Підгір’я Ратнівського району Волинської області можливе досягнення відмітки затоплення присадибних ділянок. Подальше затоплення заплавних територій в Ратнівському, Любешівському районах Волинської області та Зарічнянському районі Рівненської області. (І рівень небезпеки, жовтий)

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Теги: циклон, підтоплення, Прип'ять, снігопад, рівень води
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