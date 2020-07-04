Може затопити присадибні ділянки: волинян попереджають про підвищення рівня води у річці Прип’ять





Про це інформує



У зв'язку з циклоном Olaf, який приніс з собою рясні опади, з 30 січня до 1 лютого на р. Прип’ять в створі поста Річиця продовжиться підйом рівнів води з інтенсивністю 1-5 см за добу.



В с. Підгір’я Ратнівського району Волинської області можливе досягнення відмітки затоплення присадибних ділянок. Подальше затоплення заплавних територій в Ратнівському, Любешівському районах Волинської області та Зарічнянському районі Рівненської області. (І рівень небезпеки, жовтий)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителів Ратнівського та Любешівського районів попереджають про суттєве підвищення води у річці Прип'ять.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології У зв'язку з циклоном Olaf, який приніс з собою рясні опади, з 30 січня до 1 лютого на р. Прип’ять в створі поста Річиця продовжиться підйом рівнів води з інтенсивністю 1-5 см за добу.В с. Підгір’я Ратнівського району Волинської області можливе досягнення відмітки затоплення присадибних ділянок. Подальше затоплення заплавних територій в Ратнівському, Любешівському районах Волинської області та Зарічнянському районі Рівненської області. (І рівень небезпеки, жовтий)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію