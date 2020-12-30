Помер український військовий, якого на Донбасі поранив снайпер

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30 січня, перестало битися серце молодшого сержанта 92 омбр імені кошового отамана Дзюбенка Романа Васильовича.
Про це повідомляє пресслужба бригади.
П’ять днів тому в результаті ворожого обстрілу російських окупантів командир відділення, молодший сержант Роман Дзюбенко отримав наскрізне кульове поранення голови.
"Воїн був у вкрай тяжкому стані, медики боролися за його життя до останнього, але, на превеликий жаль, ми його втратили…", - йдеться в дописі.
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Про це повідомляє пресслужба бригади.
П’ять днів тому в результаті ворожого обстрілу російських окупантів командир відділення, молодший сержант Роман Дзюбенко отримав наскрізне кульове поранення голови.
"Воїн був у вкрай тяжкому стані, медики боролися за його життя до останнього, але, на превеликий жаль, ми його втратили…", - йдеться в дописі.
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