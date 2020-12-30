Помер український військовий, якого на Донбасі поранив снайпер

Дзюбенка Романа Васильовича.



Про це повідомляє



П’ять днів тому



"Воїн був у вкрай тяжкому стані, медики боролися за його життя до останнього, але, на превеликий жаль, ми його втратили…", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 січня, перестало битися серце молодшого сержанта 92 омбр імені кошового отаманаПро це повідомляє пресслужба бригади П’ять днів тому в результаті ворожого обстрілу російських окупантів командир відділення, молодший сержант Роман Дзюбенко отримав наскрізне кульове поранення голови."Воїн був у вкрай тяжкому стані, медики боролися за його життя до останнього, але, на превеликий жаль, ми його втратили…", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію