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Помер український військовий, якого на Донбасі поранив снайпер

Помер український військовий, якого на Донбасі поранив снайпер
30 січня, перестало битися серце молодшого сержанта 92 омбр імені кошового отамана Дзюбенка Романа Васильовича.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

П’ять днів тому в результаті ворожого обстрілу російських окупантів командир відділення, молодший сержант Роман Дзюбенко отримав наскрізне кульове поранення голови.

"Воїн був у вкрай тяжкому стані, медики боролися за його життя до останнього, але, на превеликий жаль, ми його втратили…", - йдеться в дописі.

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Теги: військовий, помер, снайпер, Роман Дзюбенко
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