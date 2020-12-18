Волинянин, який перебував під домашнім арештом, попався на крадіжці









Як з’ясувалось, подія трапилась за місцем проживання потерпілого. Знайомий, який у нього гостював, викрав засіб зв’язку, чим спричинив шкоду заявнику на суму 2 тисячі гривень.



Правоохоронці відшукали спритника. Викрадену річ вилучили та повернуть власнику.



До слова, 31-річного спритника затримали, так як чоловік перебував під домашнім арештом за вчинення іншого злочину.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 січня до Ковельського районного управління поліції надійшла заява від 37-річного ковельчанина про крадіжку телефону. Повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Як з’ясувалось, подія трапилась за місцем проживання потерпілого. Знайомий, який у нього гостював, викрав засіб зв’язку, чим спричинив шкоду заявнику на суму 2 тисячі гривень.Правоохоронці відшукали спритника. Викрадену річ вилучили та повернуть власнику.До слова, 31-річного спритника затримали, так як чоловік перебував під домашнім арештом за вчинення іншого злочину.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію