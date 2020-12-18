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Волинянин, який перебував під домашнім арештом, попався на крадіжці

Волинянин, який перебував під домашнім арештом, попався на крадіжці
29 січня до Ковельського районного управління поліції надійшла заява від 37-річного ковельчанина про крадіжку телефону.

Повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Як з’ясувалось, подія трапилась за місцем проживання потерпілого. Знайомий, який у нього гостював, викрав засіб зв’язку, чим спричинив шкоду заявнику на суму 2 тисячі гривень.

Правоохоронці відшукали спритника. Викрадену річ вилучили та повернуть власнику.

До слова, 31-річного спритника затримали, так як чоловік перебував під домашнім арештом за вчинення іншого злочину.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Теги: поліція, крадіжка, домашній арешт, злочин
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