За 480 тисяч євро на Волині термомодернізують школу





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Проєкт реалізовується за підтримки «НЕФКО» Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу в рамках Програми дій «Енергоефективність малих та об'єднаних громад України» (NIP II Енергоефективність).



Об'єкт, на якому будуть проводити термомодернізацію – це школа у селі Суськ Ківерцівської громади. Грантові кошти у сумі 480 тисяч євро використають на відповідні роботи.



Координувати та реалізовувати Проєкт будуть разом із консалтинговою компанією «GARDE» Володимир Дебой (керівник команди консультантів), Анастасія Долежал (координаторка проєктів), Катерина Ткачук (координаторка проєкту, перекладачка), Леся Луцька (експертка з фінансових питань) та Михайло Харко (експерт з питань термомодернізації).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівській громаді відбулася стартова зустріч щодо проєкту термомодернізації школи в с. Суськ.Про це йдеться на сайті міськради Проєкт реалізовується за підтримки «НЕФКО» Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу в рамках Програми дій «Енергоефективність малих та об'єднаних громад України» (NIP II Енергоефективність).Об'єкт, на якому будуть проводити термомодернізацію – це школа у селі Суськ Ківерцівської громади. Грантові кошти у сумі 480 тисяч євро використають на відповідні роботи.Координувати та реалізовувати Проєкт будуть разом із консалтинговою компанією «GARDE»(керівник команди консультантів),(координаторка проєктів),(координаторка проєкту, перекладачка),(експертка з фінансових питань) та(експерт з питань термомодернізації).

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