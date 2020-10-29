Показали, як зимують мешканці нацпарку «Цуманська пуща». ФОТО





Фотознімки опублікували на



Орлан-білохвіст та стадо оленів благородних потрапили в об'єктив працівників "Цуманської пущі".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали світлини мешканців Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" серед засніженого лісу.Фотознімки опублікували на facebook-сторінці нацпарку.Орлан-білохвіст та стадо оленів благородних потрапили в об'єктив працівників "Цуманської пущі".

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