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Показали, як зимують мешканці нацпарку «Цуманська пуща». ФОТО

Показали, як зимують мешканці нацпарку «Цуманська пуща». ФОТО
У мережі показали світлини мешканців Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" серед засніженого лісу.

Фотознімки опублікували на facebook-сторінці нацпарку.

Орлан-білохвіст та стадо оленів благородних потрапили в об'єктив працівників "Цуманської пущі".

Показали, як зимують мешканці нацпарку «Цуманська пуща». ФОТО
Показали, як зимують мешканці нацпарку «Цуманська пуща». ФОТО
Показали, як зимують мешканці нацпарку «Цуманська пуща». ФОТО
Показали, як зимують мешканці нацпарку «Цуманська пуща». ФОТО
Показали, як зимують мешканці нацпарку «Цуманська пуща». ФОТО
Показали, як зимують мешканці нацпарку «Цуманська пуща». ФОТО

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Теги: Цуманська пуща, орлан-білохвіст, олень благородний
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