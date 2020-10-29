Показали, як зимують мешканці нацпарку «Цуманська пуща». ФОТО
Сьогодні, 18:29
У мережі показали світлини мешканців Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" серед засніженого лісу.
Фотознімки опублікували на facebook-сторінці нацпарку.
Орлан-білохвіст та стадо оленів благородних потрапили в об'єктив працівників "Цуманської пущі".
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Фотознімки опублікували на facebook-сторінці нацпарку.
Орлан-білохвіст та стадо оленів благородних потрапили в об'єктив працівників "Цуманської пущі".
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