вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині автомобіль злетів з дороги та зніс бетонний стовп. ФОТО

На Волині автомобіль злетів з дороги та зніс бетонний стовп. ФОТО
У селі Дерно Ківерцівського району сталася ДТП сьогодні, 31 січня, близько 15:00.

Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.

Так, автомобіль Opel злетів із дороги та зніс бетонний стовп, ймовірно, через слизьке дорожнє покриття на перехресті вулиць.

На місці інциденту працює екіпаж патрульних. Інформація про постраждалих наразі з’ясовується.

Деталі – згодом.

На Волині автомобіль злетів з дороги та зніс бетонний стовп. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дерно, аварія, стовп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Взагалі сьогодні 30 січня
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині жителі будинку бояться сусіда, який підпалював свою оселю вже 10 разів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:59
Щоб не заважали снігоочисній техніці: луцьких водіїв просять не залишати автівки вздовж доріг
Сьогодні, 16:20
На Волині автомобіль злетів з дороги та зніс бетонний стовп. ФОТО
Сьогодні, 16:07
За 480 тисяч євро на Волині термомодернізують школу
Сьогодні, 15:27
Волинянин, який перебував під домашнім арештом, попався на крадіжці
Сьогодні, 14:52
Схожі новини
На Волині зіткнулися три автомобілі На Волині зіткнулися три автомобілі
21 грудень, 2019, 16:00
П'яна компанія на автомобілі тікала від патрульних і протаранила стовп. ФОТО П'яна компанія на автомобілі тікала від патрульних і протаранила стовп. ФОТО
20 жовтень, 2019, 06:32
У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО
28 березень, 2019, 05:31
В аварії на Волині травмувалося двоє людей В аварії на Волині травмувалося двоє людей
18 грудень, 2018, 10:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:46
 3
У місті на Волині жителі будинку бояться сусіда, який підпалював свою оселю вже 10 разів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:59
 0
Щоб не заважали снігоочисній техніці: луцьких водіїв просять не залишати автівки вздовж доріг
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині автомобіль злетів з дороги та зніс бетонний стовп. ФОТО
Сьогодні, 16:07
 0
За 480 тисяч євро на Волині термомодернізують школу
Сьогодні, 15:27
 0
Медіа
відео
1/8