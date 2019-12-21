На Волині автомобіль злетів з дороги та зніс бетонний стовп. ФОТО
Сьогодні, 16:07
У селі Дерно Ківерцівського району сталася ДТП сьогодні, 31 січня, близько 15:00.
Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.
Так, автомобіль Opel злетів із дороги та зніс бетонний стовп, ймовірно, через слизьке дорожнє покриття на перехресті вулиць.
На місці інциденту працює екіпаж патрульних. Інформація про постраждалих наразі з’ясовується.
Деталі – згодом.
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Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.
Так, автомобіль Opel злетів із дороги та зніс бетонний стовп, ймовірно, через слизьке дорожнє покриття на перехресті вулиць.
На місці інциденту працює екіпаж патрульних. Інформація про постраждалих наразі з’ясовується.
Деталі – згодом.
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Взагалі сьогодні 30 січня
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