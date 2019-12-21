На Волині автомобіль злетів з дороги та зніс бетонний стовп. ФОТО





Про це



Так, автомобіль Opel злетів із дороги та зніс бетонний стовп, ймовірно, через слизьке дорожнє покриття на перехресті вулиць.



На місці інциденту працює екіпаж патрульних. Інформація про постраждалих наразі з’ясовується.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно Ківерцівського району сталася ДТП сьогодні, 31 січня, близько 15:00.Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.Так, автомобіль Opel злетів із дороги та зніс бетонний стовп, ймовірно, через слизьке дорожнє покриття на перехресті вулиць.На місці інциденту працює екіпаж патрульних. Інформація про постраждалих наразі з’ясовується.Деталі – згодом.

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