Щоб не заважали снігоочисній техніці: луцьких водіїв просять не залишати автівки вздовж доріг
Сьогодні, 16:20
За прогнозом метеорологів, у найближчі кілька годин у Луцьку очікується погіршення погодних умов та сильні снігопади.
Про це інформує Луцька міська рада.
"Звертаємося до власників транспортних засобів - не залишати автомобілів вздовж доріг, аби спецтехніка могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - йдеться в повідомленні.
З подібним закликом звернулась і патрульна поліція Волині.
"Закликаємо вас бути максимально уважними та обережними, керувати транспортними засобами, неухильно дотримуючись правил дорожнього руху, враховувати дорожню обстановку та паркуватися у відповідних місцях, а не поблизу автодоріг, аби безперешкодно могла проїхати снігоочисна техніка.
Також не забувайте, що можете звернутися за допомогою до патрульних поліцейських, які несуть службу на стаціонарних постах, або зателефонувавши на лінію 102", - наголосили патрульні.
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Про це інформує Луцька міська рада.
"Звертаємося до власників транспортних засобів - не залишати автомобілів вздовж доріг, аби спецтехніка могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - йдеться в повідомленні.
З подібним закликом звернулась і патрульна поліція Волині.
"Закликаємо вас бути максимально уважними та обережними, керувати транспортними засобами, неухильно дотримуючись правил дорожнього руху, враховувати дорожню обстановку та паркуватися у відповідних місцях, а не поблизу автодоріг, аби безперешкодно могла проїхати снігоочисна техніка.
Також не забувайте, що можете звернутися за допомогою до патрульних поліцейських, які несуть службу на стаціонарних постах, або зателефонувавши на лінію 102", - наголосили патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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