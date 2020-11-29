Щоб не заважали снігоочисній техніці: луцьких водіїв просять не залишати автівки вздовж доріг





Про це інформує



"Звертаємося до власників транспортних засобів - не залишати автомобілів вздовж доріг, аби спецтехніка могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - йдеться в повідомленні.



З подібним закликом звернулась і



"Закликаємо вас бути максимально уважними та обережними, керувати транспортними засобами, неухильно дотримуючись правил дорожнього руху, враховувати дорожню обстановку та паркуватися у відповідних місцях, а не поблизу автодоріг, аби безперешкодно могла проїхати снігоочисна техніка.



Також не забувайте, що можете звернутися за допомогою до патрульних поліцейських, які несуть службу на стаціонарних постах, або зателефонувавши на лінію 102", - наголосили патрульні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За прогнозом метеорологів, у найближчі кілька годин у Луцьку очікується погіршення погодних умов та сильні снігопади.Про це інформує Луцька міська рада "Звертаємося до власників транспортних засобів - не залишати автомобілів вздовж доріг, аби спецтехніка могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - йдеться в повідомленні.З подібним закликом звернулась і патрульна поліція Волині "Закликаємо вас бути максимально уважними та обережними, керувати транспортними засобами, неухильно дотримуючись правил дорожнього руху, враховувати дорожню обстановку та паркуватися у відповідних місцях, а не поблизу автодоріг, аби безперешкодно могла проїхати снігоочисна техніка.Також не забувайте, що можете звернутися за допомогою до патрульних поліцейських, які несуть службу на стаціонарних постах, або зателефонувавши на лінію 102", - наголосили патрульні.

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