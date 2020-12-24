Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer, – Ляшко
Сьогодні, 17:31
Україна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка буде розподілена для працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам із COVID-19.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко пише Укрінформ.
«Так! Україна отримала відповідь від COVAX. Вже у лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19», - зазначив він.
При цьому Ляшко зазначив, що COVAX загалом отримала заявки на першу хвилю від 72 країн, з них були відібрані 18 країн, серед яких і Україна.
«Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання», - додав він.
Крім того, за даними Ляшка, паралельно протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна зможе отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.
«І це тільки в рамках механізму COVAX», - підкреслив він.
Як повідомлялося, в рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.
До цього часу Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Sinovac. Однак ця вакцина проходить третю стадію випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність Sinovac становить 50%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менш як 70%.
Раніше Ляшко інформував, що Україна веде переговори з кількома міжнародними компаніями – провідними виробниками. І до 1 лютого мають оголосити про ще один контракт на закупівлю вакцин.
МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.
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Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко пише Укрінформ.
«Так! Україна отримала відповідь від COVAX. Вже у лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19», - зазначив він.
При цьому Ляшко зазначив, що COVAX загалом отримала заявки на першу хвилю від 72 країн, з них були відібрані 18 країн, серед яких і Україна.
«Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання», - додав він.
Крім того, за даними Ляшка, паралельно протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна зможе отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.
«І це тільки в рамках механізму COVAX», - підкреслив він.
Як повідомлялося, в рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.
До цього часу Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Sinovac. Однак ця вакцина проходить третю стадію випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність Sinovac становить 50%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менш як 70%.
Раніше Ляшко інформував, що Україна веде переговори з кількома міжнародними компаніями – провідними виробниками. І до 1 лютого мають оголосити про ще один контракт на закупівлю вакцин.
МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Руку давав на відсіч... І збрехав і руки на місці.
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