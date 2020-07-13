У Ковелі хочуть відновити роботу сміттєсортувальної лінії

Ігор Чайка разом зі своїм першим заступником Тарасом Яковлевим обговорили можливості відновлення роботи сміттєсортувальної лінії на полігоні твердих побутових відходів з представником ТзОВ "ЕКО-СФЕРА НОВАЦІЙ" Тарасом Домишлінцевим.



Про це інформують на сайті



Представник компанії розповів, що з об’єктивних причин торік підприємство припинило свою діяльність у Ковелі з сортування сміття. Втім, ситуація змінилась і тепер вони готові налагодити технологічний процес знову.



Як зауважив міський голова, це надзвичайно актуальна тема для міста, громади вцілому: “Ми зацікавлені, щоб у Ковелі сортувальна лінія працювала. І готові до співпраці з інвесторами, які пропонують прийнятні варіанти, адже для нас важливий результат. Якщо його покаже ваша компанія, тоді ми станемо партнерами”.



Сторони вирішили узгодити найближчим часом всі організаційні питання та підготувати матеріали для підписання договору.



Нагадаємо, що сміттєсортувальна лінія дозволяє розподіляти відходи на кілька видів: пластик, скло, метал, папір. Далі їх відправляли на пресування і збували підприємствам, які займаються їх переробкою. Лінія здатна пропускати 50 кубів сміття за 40 хвилин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський головаразом зі своїм першим заступникомобговорили можливості відновлення роботи сміттєсортувальної лінії на полігоні твердих побутових відходів з представником ТзОВ "ЕКО-СФЕРА НОВАЦІЙ"Про це інформують на сайті Ковельради Представник компанії розповів, що з об’єктивних причин торік підприємство припинило свою діяльність у Ковелі з сортування сміття. Втім, ситуація змінилась і тепер вони готові налагодити технологічний процес знову.Як зауважив міський голова, це надзвичайно актуальна тема для міста, громади вцілому: “Ми зацікавлені, щоб у Ковелі сортувальна лінія працювала. І готові до співпраці з інвесторами, які пропонують прийнятні варіанти, адже для нас важливий результат. Якщо його покаже ваша компанія, тоді ми станемо партнерами”.Сторони вирішили узгодити найближчим часом всі організаційні питання та підготувати матеріали для підписання договору.Нагадаємо, що сміттєсортувальна лінія дозволяє розподіляти відходи на кілька видів: пластик, скло, метал, папір. Далі їх відправляли на пресування і збували підприємствам, які займаються їх переробкою. Лінія здатна пропускати 50 кубів сміття за 40 хвилин.

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