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Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 31 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 31 січня
У Волинській області завтра, у неділю, синоптики прогнозують хмарну погоду.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночi йтиме сніг, а вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Видимість – 2-4 км. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура: вночi 3-8º морозу, вдень 1-6º морозу.

У Луцьку 31 січня також буде хмарно. Вночi сніг, вдень без істотних опадів. Температура: вночi 4-6º морозу, вдень 2-4º морозу.


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Теги: погода, прогноз
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