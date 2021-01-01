Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 31 січня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вночi йтиме сніг, а вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Видимість – 2-4 км. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура: вночi 3-8º морозу, вдень 1-6º морозу.



У Луцьку 31 січня також буде хмарно. Вночi сніг, вдень без істотних опадів. Температура: вночi 4-6º морозу, вдень 2-4º морозу.





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