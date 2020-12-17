На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, є поранені





Про це повідомляє



"Сьогодні, 30 січня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення", - зазначається у повідомленні.



Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу.



На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.



Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.



До слова, у лікарні в суботу, 30 січня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок обстрілу окупантами с. Новомихайлівка, що на Донеччині, поранені двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.Про це повідомляє пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід"."Сьогодні, 30 січня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення", - зазначається у повідомленні.Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу.На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.До слова, у лікарні в суботу, 30 січня, помер український військовослужбовець Роман Дзюбенко , поранений на Донбасі ворожим снайпером. Військовий отримав наскрізне поранення в голову.

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