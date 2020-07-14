Волинський «Фаберже» вдвічі перевершив особистий рекорд. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Заслужений майстер народної творчості України, волинський "Фаберже" Анатолій Бойко вдвічі перевершив свій попередній рекорд за кількістю отворів, які він зробив у шкаралупі гусячого яйця.
Відповідні світлини він оприлюднив на своїй facebook-сторінці.
Нагадаємо, що кілька тижнів тому Анатолій Бойко презентував свою, як він тоді назвав, "пробну роботу" – гусяче яйце, в якому просвердлив 11 260 дірок.
Волинський "Фаберже" тоді заявив, що хоче побити рекорд свого єдиного конкурента – майстра з Туреччини, який зробив у яйці 11 800 отворів.
Ще тоді в інтерв'ю журналістам митець заявив: "Планую зробити таку кількість, щоб ніхто не перебив".
Сьогодні ж Анатолій Бойко опублікував світлини яйця, в якому він зробив 25 345 дірок.
"Дійшла завершення робота, яку я анонсував. 25 345 отворів!!! Готуватиму документи на міжнародний відділ рекордів", - зазначив Анатолій Бойко.
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Відповідні світлини він оприлюднив на своїй facebook-сторінці.
Нагадаємо, що кілька тижнів тому Анатолій Бойко презентував свою, як він тоді назвав, "пробну роботу" – гусяче яйце, в якому просвердлив 11 260 дірок.
Волинський "Фаберже" тоді заявив, що хоче побити рекорд свого єдиного конкурента – майстра з Туреччини, який зробив у яйці 11 800 отворів.
Ще тоді в інтерв'ю журналістам митець заявив: "Планую зробити таку кількість, щоб ніхто не перебив".
Сьогодні ж Анатолій Бойко опублікував світлини яйця, в якому він зробив 25 345 дірок.
"Дійшла завершення робота, яку я анонсував. 25 345 отворів!!! Готуватиму документи на міжнародний відділ рекордів", - зазначив Анатолій Бойко.
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