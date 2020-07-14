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Волинський «Фаберже» вдвічі перевершив особистий рекорд. ФОТО. ВІДЕО

Волинський «Фаберже» вдвічі перевершив особистий рекорд. ФОТО. ВІДЕО
Заслужений майстер народної творчості України, волинський "Фаберже" Анатолій Бойко вдвічі перевершив свій попередній рекорд за кількістю отворів, які він зробив у шкаралупі гусячого яйця.

Відповідні світлини він оприлюднив на своїй facebook-сторінці.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Анатолій Бойко презентував свою, як він тоді назвав, "пробну роботу" – гусяче яйце, в якому просвердлив 11 260 дірок.

Волинський "Фаберже" тоді заявив, що хоче побити рекорд свого єдиного конкурента – майстра з Туреччини, який зробив у яйці 11 800 отворів.

Ще тоді в інтерв'ю журналістам митець заявив: "Планую зробити таку кількість, щоб ніхто не перебив".

Сьогодні ж Анатолій Бойко опублікував світлини яйця, в якому він зробив 25 345 дірок.

"Дійшла завершення робота, яку я анонсував. 25 345 отворів!!! Готуватиму документи на міжнародний відділ рекордів", - зазначив Анатолій Бойко.


Волинський «Фаберже» вдвічі перевершив особистий рекорд. ФОТО. ВІДЕО
Волинський «Фаберже» вдвічі перевершив особистий рекорд. ФОТО. ВІДЕО
Волинський «Фаберже» вдвічі перевершив особистий рекорд. ФОТО. ВІДЕО
Волинський «Фаберже» вдвічі перевершив особистий рекорд. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: Анатолій Бойко, Фаберже, яйце, рекорд
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