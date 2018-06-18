У львівському парку встановили копію вежі Донецького аеропорту. ФОТО





Як повідомляє кореспондент



Півтораметрову металеву вежу встановили на центральній алеї парку. Всередині інсталяції знаходиться лампадка як вічна пам'ять про героїв, які не повернулися з Донецького летовища. Навколо вежі розташовані інформаційні стенди зі спогадами ветеранів ДАПу, тут же знаходяться Qr-коди із посиланнями на відео оборони летовища.





Вежу спроєктував і виготовив працівник Парку культури, коваль Михайло Талама, а гроші для її встановлення зібрали працівники Парку культури.



Це вже не перша інсталяція, яку встановлюють тут за волонтерські кошти на спомин про захисників України, зокрема, ще з минулого року в парку втілюють проєкт "Календар війни".



«Це не статичний габаритний пам'ятник, а інсталяція, яка змінюється відповідно до подій на фронті - не тільки трагічних, а тих, які передусім показують міць і гарт українського війська. Першою ми встановили копію літака Іл-76, який був збитий бойовиками біля Луганська. Згодом – інсталяцію про події в Зеленопіллі, а після того – до річниці Іловайська. Вежа Донецького аеропорту буде четвертою. Наступними плануємо встановити до річниці Дебальцевого та до річниці загибелі генерал-майора НГУ Сергія Кульчицького», - поінформувала речниця Парку культури Ірина Вовк.



Копії та інсталяції до пам’ятних воєнних подій зберігаються у Парку культури, але адміністрація планує передати їх до львівського Будинку воїна.



На відкриття інсталяції прийшла понад сотня людей, серед них – кіборги, ветерани АТО/ООС, родичі загиблих героїв, влада та громадськість.





Як повідомлялося, під час оборони Донецького аеропорту з вересня 2014 року до січня 2015 року загинули 109 військових.

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