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Розшукують волинянина, який два роки тому поїхав в Запоріжжя і досі не повернувся

Розшукують волинянина, який два роки тому поїхав в Запоріжжя і досі не повернувся
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Піпаша Володимира Володимировича, 1978 року народження, який восени 2018 року поїхав до м. Запоріжжя та досі не повернувся.

Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Прикмети: зріст 175-180 см., худорлявої тілобудови, коротке сиве волосся, шрам від операції на животі.

"Якщо комусь відома будь-яка інформація про розшукуваного чоловіка - прохання терміново повідомити за номером спецлінії 102", - наголошують правоохоронці.

Розшукують волинянина, який два роки тому поїхав в Запоріжжя і досі не повернувся

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Теги: Володимир Піпаш, розшук
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