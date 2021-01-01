Розшукують волинянина, який два роки тому поїхав в Запоріжжя і досі не повернувся
Сьогодні, 21:42
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Піпаша Володимира Володимировича, 1978 року народження, який восени 2018 року поїхав до м. Запоріжжя та досі не повернувся.
Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Прикмети: зріст 175-180 см., худорлявої тілобудови, коротке сиве волосся, шрам від операції на животі.
"Якщо комусь відома будь-яка інформація про розшукуваного чоловіка - прохання терміново повідомити за номером спецлінії 102", - наголошують правоохоронці.
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Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Прикмети: зріст 175-180 см., худорлявої тілобудови, коротке сиве волосся, шрам від операції на животі.
"Якщо комусь відома будь-яка інформація про розшукуваного чоловіка - прохання терміново повідомити за номером спецлінії 102", - наголошують правоохоронці.
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