Українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії
Сьогодні, 06:33
Шістьох українських моряків із судна Stevia, яких у грудні захопили в полон пірати в Нігерії, звільнили у суботу, 30 січня.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Інстаграмі.
«Сьогодні були звільнені 6 українських моряків - членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину», - написав Зеленський.
Він подякував українським дипломатам та всім причетним до звільнення українських моряків.
Нагадаємо, 16 грудня в результаті піратського нападу на судно Stevia біля узбережжя Нігерії в полон захопили 8 членів екіпажу, серед них - 6 громадян України.
Судновласником є албанська компанія.
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Як передає Укрінформ, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Інстаграмі.
«Сьогодні були звільнені 6 українських моряків - членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину», - написав Зеленський.
Він подякував українським дипломатам та всім причетним до звільнення українських моряків.
Нагадаємо, 16 грудня в результаті піратського нападу на судно Stevia біля узбережжя Нігерії в полон захопили 8 членів екіпажу, серед них - 6 громадян України.
Судновласником є албанська компанія.
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