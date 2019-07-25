вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії

Українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії
Шістьох українських моряків із судна Stevia, яких у грудні захопили в полон пірати в Нігерії, звільнили у суботу, 30 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Інстаграмі.

«Сьогодні були звільнені 6 українських моряків - членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину», - написав Зеленський.

Він подякував українським дипломатам та всім причетним до звільнення українських моряків.

Нагадаємо, 16 грудня в результаті піратського нападу на судно Stevia біля узбережжя Нігерії в полон захопили 8 членів екіпажу, серед них - 6 громадян України.

Судновласником є албанська компанія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нігерія, судно, пірати, полон, моряки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії
Сьогодні, 06:33
Вимагав кошти на випивку: на Волині жінка ховалась у хліві від сина-дебошира
Сьогодні, 05:11
Перепелиний бізнес: Україна може вийти в світові лідери
Сьогодні, 04:09
Соцпрацівникам волинської громади придбали новенькі велосипеди. ФОТО
Сьогодні, 03:44
У Британії чоловік зупинив роботу заводу з виробництва COVID-вакцин
Сьогодні, 02:15
Схожі новини
Повернення українських моряків з Росії: практично досягнули домовленості Повернення українських моряків з Росії: практично досягнули домовленості
25 липень, 2019, 02:32
Росія назвала умови, за яких полонені українські моряки повернуться додому Росія назвала умови, за яких полонені українські моряки повернуться додому
27 червень, 2019, 00:34
Росія назвала умови при яких полонені українські моряки повернуться додому Росія назвала умови при яких полонені українські моряки повернуться додому
26 червень, 2019, 00:34
Росія назвала умови при яких полонені українські моряки повернуться додому Росія назвала умови при яких полонені українські моряки повернуться додому
26 червень, 2019, 00:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
30 січень, 11:46
 3
Українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії
Сьогодні, 06:33
 0
Вимагав кошти на випивку: на Волині жінка ховалась у хліві від сина-дебошира
Сьогодні, 05:11
 0
Перепелиний бізнес: Україна може вийти в світові лідери
Сьогодні, 04:09
 0
Соцпрацівникам волинської громади придбали новенькі велосипеди. ФОТО
Сьогодні, 03:44
 0
Медіа
відео
1/8