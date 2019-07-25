Українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії





Як передає Володимир Зеленський в Інстаграмі.



«Сьогодні були звільнені 6 українських моряків - членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину», - написав Зеленський.



Він подякував українським дипломатам та всім причетним до звільнення українських моряків.



Нагадаємо, 16 грудня в результаті піратського нападу на судно Stevia біля узбережжя Нігерії в полон захопили 8 членів екіпажу, серед них - 6 громадян України.



Судновласником є албанська компанія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шістьох українських моряків із судна Stevia, яких у грудні захопили в полон пірати в Нігерії, звільнили у суботу, 30 січня.Як передає Укрінформ , про це повідомив Президент Українив Інстаграмі.«Сьогодні були звільнені 6 українських моряків - членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину», - написав Зеленський.Він подякував українським дипломатам та всім причетним до звільнення українських моряків.Нагадаємо, 16 грудня в результаті піратського нападу на судно Stevia біля узбережжя Нігерії в полон захопили 8 членів екіпажу, серед них - 6 громадян України.Судновласником є албанська компанія.

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