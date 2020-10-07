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Перепелиний бізнес: Україна може вийти в світові лідери

Перепелиний бізнес: Україна може вийти в світові лідери
Україна останніми роками зменшила загальні обсяги виробництва перепелиних яєць і м’яса.

Проте експерти вважають, що в цій галузі вітчизняні птахівники можуть вивести країну в світові лідери. Повідомляє Куркуль.

Протягом останніх 10 років загальне середньорічне поголів’я перепелів в Україні коливалося в межах 1,96-3,26 мільйонів голів.

Водночас максимальне виробництво перепелиних яєць припадає на 2014 рік (638,8 мільйонів штук), коли поголів’я цієї птиці було найбільшим.

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Теги: перепілки, яйця, птахівництво
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