Перепелиний бізнес: Україна може вийти в світові лідери





Проте експерти вважають, що в цій галузі вітчизняні птахівники можуть вивести країну в світові лідери. Повідомляє



Протягом останніх 10 років загальне середньорічне поголів’я перепелів в Україні коливалося в межах 1,96-3,26 мільйонів голів.



Водночас максимальне виробництво перепелиних яєць припадає на 2014 рік (638,8 мільйонів штук), коли поголів’я цієї птиці було найбільшим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна останніми роками зменшила загальні обсяги виробництва перепелиних яєць і м’яса.Проте експерти вважають, що в цій галузі вітчизняні птахівники можуть вивести країну в світові лідери. Повідомляє Куркуль Протягом останніх 10 років загальне середньорічне поголів’я перепелів в Україні коливалося в межах 1,96-3,26 мільйонів голів.Водночас максимальне виробництво перепелиних яєць припадає на 2014 рік (638,8 мільйонів штук), коли поголів’я цієї птиці було найбільшим.

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