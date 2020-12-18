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У Британії чоловік зупинив роботу заводу з виробництва COVID-вакцин

У Британії чоловік зупинив роботу заводу з виробництва COVID-вакцин
У Великій Британії затримали чоловіка, дії якого призвели до припинення роботи заводу з виробництва вакцини від COVID-19 та евакуації.

Його підозрюють у відправленні підозрілого пакету на завод Oxford-AstraZeneca. Інформує BBC.

Підозрюваного помістили під варту після суду – 30 січня.

Звинувачення 53-річному Ентоні Коллінзу були пред'явлені після того, як він відправив підозрілий пакет на завод з виробництва вакцин в Рексхемі, що в Уельсі.

Працівники поліції зазначили, що Коллінз надіслав посилку поштою з наміром переконати у ймовірності її вибуху чи спалаху.

На завод викликали підрозділ зі знешкодження бомб. Проте, за інформацією поліції, пристрій виявився фальшивим.

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Теги: завод, вакцина, виробництво, пакет, поліція, евакуація
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