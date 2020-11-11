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На Волині батько двох дітей ухилявся від сплати аліментів

На Волині батько двох дітей ухилявся від сплати аліментів
У Локачинському районному суді розглянули справу стосовно місцевого мешканця, який не сплачував аліментів на утримання двох своїх дітей.

Про це йдеться у вироку суду, повідомляє Район.Локачі.

В матеріалах справи вказано, що раніше чоловіка уже судили за ухиляння від сплати аліментів.

Так, згідно з рішенням Локачинського районного суду від 3 квітня 2018 року, чоловік зобов`язаний сплачувати аліменти на утримання двох спільних дітей.

За вказаний період утворилася заборгованість по сплаті коштів на утримання неповнолітніх дітей у розмірі 27 626 гривень.

Відтак, його визнали винним у вчиненні кримінального проступку та призначили покарання у вигляді 120 годин громадських робіт.

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Теги: аліменти, ухиляння, суд
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