На Волині батько двох дітей ухилявся від сплати аліментів





Про це йдеться у вироку суду, повідомляє



В матеріалах справи вказано, що раніше чоловіка уже судили за ухиляння від сплати аліментів.



Так, згідно з рішенням Локачинського районного суду від 3 квітня 2018 року, чоловік зобов`язаний сплачувати аліменти на утримання двох спільних дітей.



За вказаний період утворилася заборгованість по сплаті коштів на утримання неповнолітніх дітей у розмірі 27 626 гривень.



Відтак, його визнали винним у вчиненні кримінального проступку та призначили покарання у вигляді 120 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинському районному суді розглянули справу стосовно місцевого мешканця, який не сплачував аліментів на утримання двох своїх дітей.Про це йдеться у вироку суду, повідомляє Район.Локачі В матеріалах справи вказано, що раніше чоловіка уже судили за ухиляння від сплати аліментів.Так, згідно з рішенням Локачинського районного суду від 3 квітня 2018 року, чоловік зобов`язаний сплачувати аліменти на утримання двох спільних дітей.За вказаний період утворилася заборгованість по сплаті коштів на утримання неповнолітніх дітей у розмірі 27 626 гривень.Відтак, його визнали винним у вчиненні кримінального проступку та призначили покарання у вигляді 120 годин громадських робіт.

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