Водій «летів» з великою швидкістю: на Волині розшукують свідків аварії





До редакції



"Я їхала в сторону вулиці Ватутіна (нинішня назва – Володимира Кияна, – ред.) від Брестського ринку по головній дорозі, водій летів з великою швидкістю зі сторони села Дубове і направлявся в сторону вулиці Ярослава Мудрого, при чому не включив навіть поворот", – написала вона.





Жінка зазначила, що аварія трапилася на перехресті. А винуватець ДТП поїхав далі, навіть не зупинившись.



Як раніше повідомили у поліції, патрульні зупинили вказаний автомобіль на одній із вулиць міста. Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.



На водія склали адмінматеріали за керування у стані сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 29 січня, близько 20 вечора, на вулиці Брестській у Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода, один з учасників якої, 35-річний водій автомобіля «Opel Vectra», втік з місця події До редакції «Ковель медіа» звернулася інша учасниця ДТП, яка і викликала поліцію."Я їхала в сторону вулиці Ватутіна (нинішня назва – Володимира Кияна, – ред.) від Брестського ринку по головній дорозі, водій летів з великою швидкістю зі сторони села Дубове і направлявся в сторону вулиці Ярослава Мудрого, при чому не включив навіть поворот", – написала вона.Жінка зазначила, що аварія трапилася на перехресті. А винуватець ДТП поїхав далі, навіть не зупинившись.Як раніше повідомили у поліції, патрульні зупинили вказаний автомобіль на одній із вулиць міста. Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.На водія склали адмінматеріали за керування у стані сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП.

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