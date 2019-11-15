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Водій «летів» з великою швидкістю: на Волині розшукують свідків аварії

Водій «летів» з великою швидкістю: на Волині розшукують свідків аварії
Вчора, 29 січня, близько 20 вечора, на вулиці Брестській у Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода, один з учасників якої, 35-річний водій автомобіля «Opel Vectra», втік з місця події.

До редакції «Ковель медіа» звернулася інша учасниця ДТП, яка і викликала поліцію.

"Я їхала в сторону вулиці Ватутіна (нинішня назва – Володимира Кияна, – ред.) від Брестського ринку по головній дорозі, водій летів з великою швидкістю зі сторони села Дубове і направлявся в сторону вулиці Ярослава Мудрого, при чому не включив навіть поворот", – написала вона.

Водій «летів» з великою швидкістю: на Волині розшукують свідків аварії

Жінка зазначила, що аварія трапилася на перехресті. А винуватець ДТП поїхав далі, навіть не зупинившись.

Як раніше повідомили у поліції, патрульні зупинили вказаний автомобіль на одній із вулиць міста. Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.

На водія склали адмінматеріали за керування у стані сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП.

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Теги: Ковель, аварія, свідки
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