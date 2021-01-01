Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
Сьогодні, 08:52
3 177 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 31 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 960 осіб;
летальних випадків – 79;
одужало – 4 126 осіб;
здійснили тестувань за добу – 19 059 (зокрема методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 219 455 осіб;
одужало – 1 018 784 особи;
летальних випадків – 22 707;
проведели ПЛР-тестувань – 6 248 002.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 215 випадків;
Вінницька область – 123 випадки;
Волинська область – 71 випадок;
Дніпропетровська область – 189 випадків;
Донецька область – 176 випадків;
Житомирська область – 205 випадків;
Закарпатська область – 217 випадків;
Запорізька область – 56 випадків;
Івано-Франківська область – 337 випадків;
Київська область – 193 випадки;
Кіровоградська область – 24 випадки;
Луганська область – 25 випадків;
Львівська область – 145 випадків;
Миколаївська область – 146 випадків;
Одеська область – 170 випадків;
Полтавська область – 48 випадків;
Рівненська область – 78 випадків;
Сумська область – 121 випадок;
Тернопільська область – 110 випадків;
Харківська область – 192 випадки;
Херсонська область – 54 випадки;
Хмельницька область – 7 випадків
Черкаська область – 59 випадків;
Чернівецька область – 118 випадків;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 960 осіб;
летальних випадків – 79;
одужало – 4 126 осіб;
здійснили тестувань за добу – 19 059 (зокрема методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 219 455 осіб;
одужало – 1 018 784 особи;
летальних випадків – 22 707;
проведели ПЛР-тестувань – 6 248 002.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 215 випадків;
Вінницька область – 123 випадки;
Волинська область – 71 випадок;
Дніпропетровська область – 189 випадків;
Донецька область – 176 випадків;
Житомирська область – 205 випадків;
Закарпатська область – 217 випадків;
Запорізька область – 56 випадків;
Івано-Франківська область – 337 випадків;
Київська область – 193 випадки;
Кіровоградська область – 24 випадки;
Луганська область – 25 випадків;
Львівська область – 145 випадків;
Миколаївська область – 146 випадків;
Одеська область – 170 випадків;
Полтавська область – 48 випадків;
Рівненська область – 78 випадків;
Сумська область – 121 випадок;
Тернопільська область – 110 випадків;
Харківська область – 192 випадки;
Херсонська область – 54 випадки;
Хмельницька область – 7 випадків
Черкаська область – 59 випадків;
Чернівецька область – 118 випадків;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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