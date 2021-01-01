Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці.



Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 960 осіб;

летальних випадків – 79;

одужало – 4 126 осіб;

здійснили тестувань за добу – 19 059 (зокрема методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 219 455 осіб;

одужало – 1 018 784 особи;

летальних випадків – 22 707;

проведели ПЛР-тестувань – 6 248 002.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 215 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 71 випадок;

Дніпропетровська область – 189 випадків;

Донецька область – 176 випадків;

Житомирська область – 205 випадків;

Закарпатська область – 217 випадків;

Запорізька область – 56 випадків;

Івано-Франківська область – 337 випадків;

Київська область – 193 випадки;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 145 випадків;

Миколаївська область – 146 випадків;

Одеська область – 170 випадків;

Полтавська область – 48 випадків;

Рівненська область – 78 випадків;

Сумська область – 121 випадок;

Тернопільська область – 110 випадків;

Харківська область – 192 випадки;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 7 випадків

Черкаська область – 59 випадків;

Чернівецька область – 118 випадків;

Чернігівська область – 98 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 177 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 31 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 960 осіб;летальних випадків – 79;одужало – 4 126 осіб;здійснили тестувань за добу – 19 059 (зокрема методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 219 455 осіб;одужало – 1 018 784 особи;летальних випадків – 22 707;проведели ПЛР-тестувань – 6 248 002.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 215 випадків;Вінницька область – 123 випадки;Дніпропетровська область – 189 випадків;Донецька область – 176 випадків;Житомирська область – 205 випадків;Закарпатська область – 217 випадків;Запорізька область – 56 випадків;Івано-Франківська область – 337 випадків;Київська область – 193 випадки;Кіровоградська область – 24 випадки;Луганська область – 25 випадків;Львівська область – 145 випадків;Миколаївська область – 146 випадків;Одеська область – 170 випадків;Полтавська область – 48 випадків;Рівненська область – 78 випадків;Сумська область – 121 випадок;Тернопільська область – 110 випадків;Харківська область – 192 випадки;Херсонська область – 54 випадки;Хмельницька область – 7 випадківЧеркаська область – 59 випадків;Чернівецька область – 118 випадків;Чернігівська область – 98 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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