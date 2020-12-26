Курс валют у Луцьку на 31 січня
Сьогодні, 09:30
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.042 а продаж – 28.200.
Євро при купівлі становить – 33.810, продажу – 34.160.
Курс російського рубля: купівля – 0.344, продаж – 0.379.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.325, продаж – 7.495.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.810, продажу – 34.160.
Курс російського рубля: купівля – 0.344, продаж – 0.379.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.325, продаж – 7.495.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 31 січня
Сьогодні, 09:30
За фарбу для розмітки доріг: у Волиньоблавтодора відсудили більше пів мільйона гривень
Сьогодні, 08:24