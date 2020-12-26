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Курс валют у Луцьку на 31 січня

Курс валют у Луцьку на 31 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.042 а продаж – 28.200.

Євро при купівлі становить – 33.810, продажу – 34.160.

Курс російського рубля: купівля – 0.344, продаж – 0.379.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.325, продаж – 7.495.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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