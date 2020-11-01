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31 січня – яке сьогодні свято та чого категорично не можна робити

31 січня – яке сьогодні свято та чого категорично не можна робити
31 січня вшановують день пам'ять Афанасія Великого. За давніми переказами, він був одним із отців грецької церкви. Також, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день ювеліра.

Про це повідомляє "24 канал".

Іменини сьогодні святкують: Володимир, Дмитро, Омелян, Іларіон та Афанасій.

Прикмети 31 січня

- Відлига на Афанасія віщує дощове та холодне літо з поганим врожаєм картоплі.
- Ворони зграями кружляють – до тривалого похолодання.
- Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.
- Якщо біля місяця і сонця утворюються кола – морози посиляться.

Що не можна робити 31 січня

- 31 січня не можна лихословити, лаятися, сваритися.
- Сьогодні не бажано їздити в ліс або на риболовлю, аби не наразити себе на небезпеку.
- Не варто викидати сміття після заходу сонця.
- На Афанасія не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки. Відкладіть переїзд на інший день.



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Теги: свято, прикмети, забобони
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