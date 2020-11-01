31 січня – яке сьогодні свято та чого категорично не можна робити





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Іменини сьогодні святкують: Володимир, Дмитро, Омелян, Іларіон та Афанасій.



Прикмети 31 січня



- Відлига на Афанасія віщує дощове та холодне літо з поганим врожаєм картоплі.

- Ворони зграями кружляють – до тривалого похолодання.

- Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.

- Якщо біля місяця і сонця утворюються кола – морози посиляться.



Що не можна робити 31 січня



- 31 січня не можна лихословити, лаятися, сваритися.

- Сьогодні не бажано їздити в ліс або на риболовлю, аби не наразити себе на небезпеку.

- Не варто викидати сміття після заходу сонця.

- На Афанасія не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки. Відкладіть переїзд на інший день.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 січня вшановують день пам'ять Афанасія Великого. За давніми переказами, він був одним із отців грецької церкви. Також, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день ювеліра.Про це повідомляє "24 канал" Іменини сьогодні святкують: Володимир, Дмитро, Омелян, Іларіон та Афанасій.- Відлига на Афанасія віщує дощове та холодне літо з поганим врожаєм картоплі.- Ворони зграями кружляють – до тривалого похолодання.- Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.- Якщо біля місяця і сонця утворюються кола – морози посиляться.- 31 січня не можна лихословити, лаятися, сваритися.- Сьогодні не бажано їздити в ліс або на риболовлю, аби не наразити себе на небезпеку.- Не варто викидати сміття після заходу сонця.- На Афанасія не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки. Відкладіть переїзд на інший день.

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