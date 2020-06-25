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На Волині рятувальники вивільнили зі снігових заметів 4 автомобілі

На Волині рятувальники вивільнили зі снігових заметів 4 автомобілі
За минулу добу волинські рятувальники дістали із снігових заметів 3 транспортні засоби та допомогли п'ятом громадянам.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

30 січня підрозділи Управління ДСНС у Волинській області здійснили 3 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт з надання допомоги водіям через складні погодні умови. Із снігових заметів вивільнили 3 транспортних засоби – вантажівку та 2 легковики, надали допомогу п’ятьом громадянам.

Також, сьогодні, 31 січня о 07:22 рятувальники 5-ї ДПРЧ м.Нововолинськ здійснили аварійно-рятувальні роботи по буксируванню вантажівки з місця стоянки.

До робіт залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу 7-ї (м.Володимир-Волинський), 15-ї (смт Локачі), 17-ї (смт Турійськ) Державних пожежно-рятувальних частин.


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Теги: рятувальники, снігові замети, допомога, снігопад, Волинь
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