На Волині рятувальники вивільнили зі снігових заметів 4 автомобілі
Сьогодні, 09:58
За минулу добу волинські рятувальники дістали із снігових заметів 3 транспортні засоби та допомогли п'ятом громадянам.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
30 січня підрозділи Управління ДСНС у Волинській області здійснили 3 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт з надання допомоги водіям через складні погодні умови. Із снігових заметів вивільнили 3 транспортних засоби – вантажівку та 2 легковики, надали допомогу п’ятьом громадянам.
Також, сьогодні, 31 січня о 07:22 рятувальники 5-ї ДПРЧ м.Нововолинськ здійснили аварійно-рятувальні роботи по буксируванню вантажівки з місця стоянки.
До робіт залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу 7-ї (м.Володимир-Волинський), 15-ї (смт Локачі), 17-ї (смт Турійськ) Державних пожежно-рятувальних частин.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
30 січня підрозділи Управління ДСНС у Волинській області здійснили 3 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт з надання допомоги водіям через складні погодні умови. Із снігових заметів вивільнили 3 транспортних засоби – вантажівку та 2 легковики, надали допомогу п’ятьом громадянам.
Також, сьогодні, 31 січня о 07:22 рятувальники 5-ї ДПРЧ м.Нововолинськ здійснили аварійно-рятувальні роботи по буксируванню вантажівки з місця стоянки.
До робіт залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу 7-ї (м.Володимир-Волинський), 15-ї (смт Локачі), 17-ї (смт Турійськ) Державних пожежно-рятувальних частин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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