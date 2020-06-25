На Волині рятувальники вивільнили зі снігових заметів 4 автомобілі





Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.



30 січня підрозділи Управління ДСНС у Волинській області здійснили 3 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт з надання допомоги водіям через складні погодні умови. Із снігових заметів вивільнили 3 транспортних засоби – вантажівку та 2 легковики, надали допомогу п’ятьом громадянам.



Також, сьогодні, 31 січня о 07:22 рятувальники 5-ї ДПРЧ м.Нововолинськ здійснили аварійно-рятувальні роботи по буксируванню вантажівки з місця стоянки.



До робіт залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу 7-ї (м.Володимир-Волинський), 15-ї (смт Локачі), 17-ї (смт Турійськ) Державних пожежно-рятувальних частин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу волинські рятувальники дістали із снігових заметів 3 транспортні засоби та допомогли п'ятом громадянам.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.30 січня підрозділи Управління ДСНС у Волинській області здійснили 3 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт з надання допомоги водіям через складні погодні умови. Із снігових заметів вивільнили 3 транспортних засоби – вантажівку та 2 легковики, надали допомогу п’ятьом громадянам.Також, сьогодні, 31 січня о 07:22 рятувальники 5-ї ДПРЧ м.Нововолинськ здійснили аварійно-рятувальні роботи по буксируванню вантажівки з місця стоянки.До робіт залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу 7-ї (м.Володимир-Волинський), 15-ї (смт Локачі), 17-ї (смт Турійськ) Державних пожежно-рятувальних частин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію