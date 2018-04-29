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У Запоріжжі помер учень, якого госпіталізували зі школи у стані клінічної смерті

У Запоріжжі помер учень, якого госпіталізували зі школи у стані клінічної смерті
У Запоріжжі помер одинадцятикласник, якого 27 січня шпиталізували з уроків у стані клінічної смерті.

Про це йдеться 30 січня в сюжеті ТСН.19:30.

Нагадаємо, школяру стало зле перед фізкультурою. Він знепритомнів у роздягальні. Першу допомогу учневі надавали вчитель разом з лікаркою. Вони щонайменше тричі запускали його серце до приїзду швидкої.

Згодом підлітка доправили до реанімації обласної дитячої лікарні. Там ввели у стан медикаментозної коми.

Лікарі три доби боролись за життя 16-річного Сашка. Проте цієї ночі хлопець помер.

Відомо, що підліток не мав хронічних хвороб та не скаржився на здоров'я. Що стало причиною зупинки серця, має встановити експертиза.

Фото - ілюстративне

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Теги: Запоріжжя, смерть, учень, клінічна сметь
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