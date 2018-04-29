У Запоріжжі помер учень, якого госпіталізували зі школи у стані клінічної смерті
Сьогодні, 12:02
У Запоріжжі помер одинадцятикласник, якого 27 січня шпиталізували з уроків у стані клінічної смерті.
Про це йдеться 30 січня в сюжеті ТСН.19:30.
Нагадаємо, школяру стало зле перед фізкультурою. Він знепритомнів у роздягальні. Першу допомогу учневі надавали вчитель разом з лікаркою. Вони щонайменше тричі запускали його серце до приїзду швидкої.
Згодом підлітка доправили до реанімації обласної дитячої лікарні. Там ввели у стан медикаментозної коми.
Лікарі три доби боролись за життя 16-річного Сашка. Проте цієї ночі хлопець помер.
Відомо, що підліток не мав хронічних хвороб та не скаржився на здоров'я. Що стало причиною зупинки серця, має встановити експертиза.
Фото - ілюстративне
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Про це йдеться 30 січня в сюжеті ТСН.19:30.
Нагадаємо, школяру стало зле перед фізкультурою. Він знепритомнів у роздягальні. Першу допомогу учневі надавали вчитель разом з лікаркою. Вони щонайменше тричі запускали його серце до приїзду швидкої.
Згодом підлітка доправили до реанімації обласної дитячої лікарні. Там ввели у стан медикаментозної коми.
Лікарі три доби боролись за життя 16-річного Сашка. Проте цієї ночі хлопець помер.
Відомо, що підліток не мав хронічних хвороб та не скаржився на здоров'я. Що стало причиною зупинки серця, має встановити експертиза.
Фото - ілюстративне
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