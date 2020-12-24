У Луцьку на Привокзальній горіла квартира: деталі пожежі
Сьогодні, 10:32
Повідомили деталі пожежі, яка сталася вчора, 30 січня, на вулиці Привокзальній у Луцьку в 9-поверховому житловому будинку.
Повідомлення про пожежу надійшло о 15:31, інформує пресслужба волинських рятувальників.
До місця виклику виїхала чергова варта 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька Управління ДСНС у Волинській області в складі трьох відділень.
Після проведеної розвідки рятувальники включились в апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання від сильного задимлення та подали на гасіння пожежі в квартирі на 6-му поверсі ствол першої допомоги. Пожежу вдалось ліквідувати о 15:47. Завдяки оперативним діям з гасіння пожежі евакуацію мешканців не проводили, ніхто не постраждав.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі, вогонь знищив меблі та електропобутові прилади, пошкодив стіни в кімнаті та коридорі.
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Повідомлення про пожежу надійшло о 15:31, інформує пресслужба волинських рятувальників.
До місця виклику виїхала чергова варта 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька Управління ДСНС у Волинській області в складі трьох відділень.
Після проведеної розвідки рятувальники включились в апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання від сильного задимлення та подали на гасіння пожежі в квартирі на 6-му поверсі ствол першої допомоги. Пожежу вдалось ліквідувати о 15:47. Завдяки оперативним діям з гасіння пожежі евакуацію мешканців не проводили, ніхто не постраждав.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі, вогонь знищив меблі та електропобутові прилади, пошкодив стіни в кімнаті та коридорі.
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