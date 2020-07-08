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У волинському селі трапилася пожежа у житловому будинку. ФОТО

У волинському селі трапилася пожежа у житловому будинку. ФОТО
У селі Скобелка Горохівського району горів житловий будинок на вулиці Зелена.

Пожежа трапилася вчора, 30 січня, ввечері, повідомляє Горохівський районний відділ.

На місце виклику направили рятувальників 9-ї ДПРЧ. Після прибуття до місця виклику рятувальниками встановили, що поблизу димоходу горить перекриття житлового будинку.

Пожежу локалізували о 22:55 та повністю ліквідовано о 23:03.
До гасіння пожежі залучали 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

У волинському селі трапилася пожежа у житловому будинку. ФОТО
У волинському селі трапилася пожежа у житловому будинку. ФОТО

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Теги: Горохівський район, пожежа, житловий будинок
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