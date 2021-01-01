Яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 11:20
За минулу добу на Волині зареєстрували 71 випадок захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".
Нові випадки виявили у:
• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 12,
• Горохівський район – 5,
• Ківерцівський район – 7,
• Рожищенський район – 3,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 1,
• Локачинський район – 1,
• Любомльський район – 2,
• Ратнівський район – 7,
• Любешівський район – 11,
• Маневицький район – 4.
Усього станом на 31 січня в області зареєстрували 36 818 випадків.
Одужало – 34 143 особи (за останню добу – 36).
Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 144 508 осіб, за минулу добу — 123 особи.
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Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".
Нові випадки виявили у:
• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 12,
• Горохівський район – 5,
• Ківерцівський район – 7,
• Рожищенський район – 3,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 1,
• Локачинський район – 1,
• Любомльський район – 2,
• Ратнівський район – 7,
• Любешівський район – 11,
• Маневицький район – 4.
Усього станом на 31 січня в області зареєстрували 36 818 випадків.
Одужало – 34 143 особи (за останню добу – 36).
Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 144 508 осіб, за минулу добу — 123 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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