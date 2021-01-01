вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 71 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Нові випадки виявили у:
• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 12,
• Горохівський район – 5,
• Ківерцівський район – 7,
• Рожищенський район – 3,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 1,
• Локачинський район – 1,
• Любомльський район – 2,
• Ратнівський район – 7,
• Любешівський район – 11,
• Маневицький район – 4.

Усього станом на 31 січня в області зареєстрували 36 818 випадків.
Одужало – 34 143 особи (за останню добу – 36).
Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 144 508 осіб, за минулу добу — 123 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
Сьогодні, 08:52
Де на Волині виявили нові випадки інфікування коронавірусом за минулу добу
30 січень, 11:27
Коронавірус в Україні: які показники зафіксували за минулу добу
30 січень, 09:11
На Волині створять приблизно 60 спецкабінетів для проведення щеплень від COVID-19
29 січень, 19:41
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 11:20
31 січня – яке сьогодні свято та чого категорично не можна робити
Сьогодні, 11:00
У Луцьку на Привокзальній горіла квартира: деталі пожежі
Сьогодні, 10:32
На Волині рятувальники вивільнили зі снігових заметів 4 автомобілі
Сьогодні, 09:58
Курс валют у Луцьку на 31 січня
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
26 січень, 10:27
127 нових випадків і 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу 127 нових випадків і 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
15 січень, 11:40
На Волині суттєво зріс добовий показник захворюваності на коронавірус На Волині суттєво зріс добовий показник захворюваності на коронавірус
14 січень, 10:07
Повідомили, скільки волинян із коронавірусом – у критичному стані Повідомили, скільки волинян із коронавірусом – у критичному стані
13 січень, 18:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
30 січень, 11:46
 3
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 11:20
 0
31 січня – яке сьогодні свято та чого категорично не можна робити
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку на Привокзальній горіла квартира: деталі пожежі
Сьогодні, 10:32
 0
На Волині рятувальники вивільнили зі снігових заметів 4 автомобілі
Сьогодні, 09:58
 0
Медіа
відео
1/8