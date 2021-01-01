Яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".



Нові випадки виявили у:

• м. Луцьк – 13,

• Луцький район – 12,

• Горохівський район – 5,

• Ківерцівський район – 7,

• Рожищенський район – 3,

• м. Нововолинськ – 5,

• Володимир-Волинський район – 1,

• Локачинський район – 1,

• Любомльський район – 2,

• Ратнівський район – 7,

• Любешівський район – 11,

• Маневицький район – 4.



Усього станом на 31 січня в області зареєстрували 36 818 випадків.

Одужало – 34 143 особи (за останню добу – 36).

Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 144 508 осіб, за минулу добу — 123 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 71 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".Нові випадки виявили у:• м. Луцьк – 13,• Луцький район – 12,• Горохівський район – 5,• Ківерцівський район – 7,• Рожищенський район – 3,• м. Нововолинськ – 5,• Володимир-Волинський район – 1,• Локачинський район – 1,• Любомльський район – 2,• Ратнівський район – 7,• Любешівський район – 11,• Маневицький район – 4.Усього станом на 31 січня в області зареєстрували 36 818 випадків.Одужало – 34 143 особи (за останню добу – 36).Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 144 508 осіб, за минулу добу — 123 особи.

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