Снігопад на Волині: на дорогах області вночі працювало понад 80 одиниць спецтехніки. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Вночі на дорогах державного значення Волині працювало 86 одиниць техніки.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Для розчищення та обробки протиожеледними матеріалами автошляхів державного значення області задіяли 86 машин і мезанізмів. Проїзд забезпечено, перебоїв в русі не виникало. Дорожня техніка і досі працює.
"Закликаємо водіїв не бути безпечними за кермом, а також та не створювати перепон для роботи снігоприбиральної техніки", - звертаються волинські дорожники до громадян.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Для розчищення та обробки протиожеледними матеріалами автошляхів державного значення області задіяли 86 машин і мезанізмів. Проїзд забезпечено, перебоїв в русі не виникало. Дорожня техніка і досі працює.
"Закликаємо водіїв не бути безпечними за кермом, а також та не створювати перепон для роботи снігоприбиральної техніки", - звертаються волинські дорожники до громадян.
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