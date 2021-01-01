вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Снігопад на Волині: на дорогах області вночі працювало понад 80 одиниць спецтехніки. ФОТО

Снігопад на Волині: на дорогах області вночі працювало понад 80 одиниць спецтехніки. ФОТО
Вночі на дорогах державного значення Волині працювало 86 одиниць техніки.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Для розчищення та обробки протиожеледними матеріалами автошляхів державного значення області задіяли 86 машин і мезанізмів. Проїзд забезпечено, перебоїв в русі не виникало. Дорожня техніка і досі працює.

"Закликаємо водіїв не бути безпечними за кермом, а також та не створювати перепон для роботи снігоприбиральної техніки", - звертаються волинські дорожники до громадян.

Снігопад на Волині: на дорогах області вночі працювало понад 80 одиниць спецтехніки. ФОТО
Снігопад на Волині: на дорогах області вночі працювало понад 80 одиниць спецтехніки. ФОТО
Снігопад на Волині: на дорогах області вночі працювало понад 80 одиниць спецтехніки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, негода, спецмашини, дорожники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Снігопад на Волині: на дорогах області вночі працювало понад 80 одиниць спецтехніки. ФОТО
Сьогодні, 14:00
На Волині – аварія за участю вантажівки та кросовера. ФОТО
Сьогодні, 13:22
У Луцьку замалювали 100 інтернет-адрес з продажу наркотиків
Сьогодні, 12:43
У Запоріжжі помер учень, якого госпіталізували зі школи у стані клінічної смерті
Сьогодні, 12:02
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Переломи та забої: скільки лучан звернулося до травмпункту у негоду. ВІДЕО Переломи та забої: скільки лучан звернулося до травмпункту у негоду. ВІДЕО
26 січень, 21:15
Села без світла і 24 авто у заметах: наслідки снігопаду на Волині Села без світла і 24 авто у заметах: наслідки снігопаду на Волині
26 січень, 16:28
Рятувальники витягали буса і вантажівку: на Волині через негоду стались дві аварії. ФОТО Рятувальники витягали буса і вантажівку: на Волині через негоду стались дві аварії. ФОТО
26 січень, 10:33
На Волині з наступного тижня очікують сильні снігопади На Волині з наступного тижня очікують сильні снігопади
22 січень, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
30 січень, 11:46
 3
Снігопад на Волині: на дорогах області вночі працювало понад 80 одиниць спецтехніки. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині – аварія за участю вантажівки та кросовера. ФОТО
Сьогодні, 13:22
 0
У Луцьку замалювали 100 інтернет-адрес з продажу наркотиків
Сьогодні, 12:43
 0
У Запоріжжі помер учень, якого госпіталізували зі школи у стані клінічної смерті
Сьогодні, 12:02
 0
Медіа
відео
1/8