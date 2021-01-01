Снігопад на Волині: на дорогах області вночі працювало понад 80 одиниць спецтехніки. ФОТО





Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.



Для розчищення та обробки протиожеледними матеріалами автошляхів державного значення області задіяли 86 машин і мезанізмів. Проїзд забезпечено, перебоїв в русі не виникало. Дорожня техніка і досі працює.



"Закликаємо водіїв не бути безпечними за кермом, а також та не створювати перепон для роботи снігоприбиральної техніки", - звертаються волинські дорожники до громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі на дорогах державного значення Волині працювало 86 одиниць техніки.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Для розчищення та обробки протиожеледними матеріалами автошляхів державного значення області задіяли 86 машин і мезанізмів. Проїзд забезпечено, перебоїв в русі не виникало. Дорожня техніка і досі працює."Закликаємо водіїв не бути безпечними за кермом, а також та не створювати перепон для роботи снігоприбиральної техніки", - звертаються волинські дорожники до громадян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію