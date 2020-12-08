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На Волині – аварія за участю вантажівки та кросовера. ФОТО

На Волині – аварія за участю вантажівки та кросовера. ФОТО
У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова трапилася ДТП за участю кросовера Toyota та вантажівки.

Аварія трапилася сьогодні 31 січня приблизно о 12:00, повідомляє "Буг".

На місці працювала поліція, за попередніми даними, в автопригоді ніхто не постраждав. Як розповідають очевидці, дві автівки виїжджали з вулиці Драгоманова та повертали направо.

На Волині – аварія за участю вантажівки та кросовера. ФОТО
На Волині – аварія за участю вантажівки та кросовера. ФОТО
На Волині – аварія за участю вантажівки та кросовера. ФОТО

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Теги: Володимир, аварія
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