На Волині – аварія за участю вантажівки та кросовера. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні 31 січня приблизно о 12:00, повідомляє "Буг".



На місці працювала поліція, за попередніми даними, в автопригоді ніхто не постраждав. Як розповідають очевидці, дві автівки виїжджали з вулиці Драгоманова та повертали направо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова трапилася ДТП за участю кросовера Toyota та вантажівки.Аварія трапилася сьогодні 31 січня приблизно о 12:00, повідомляє "Буг".На місці працювала поліція, за попередніми даними, в автопригоді ніхто не постраждав. Як розповідають очевидці, дві автівки виїжджали з вулиці Драгоманова та повертали направо.

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