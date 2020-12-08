На Волині – аварія за участю вантажівки та кросовера. ФОТО
Сьогодні, 13:22
У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова трапилася ДТП за участю кросовера Toyota та вантажівки.
Аварія трапилася сьогодні 31 січня приблизно о 12:00, повідомляє "Буг".
На місці працювала поліція, за попередніми даними, в автопригоді ніхто не постраждав. Як розповідають очевидці, дві автівки виїжджали з вулиці Драгоманова та повертали направо.
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Аварія трапилася сьогодні 31 січня приблизно о 12:00, повідомляє "Буг".
На місці працювала поліція, за попередніми даними, в автопригоді ніхто не постраждав. Як розповідають очевидці, дві автівки виїжджали з вулиці Драгоманова та повертали направо.
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