Завтра, 1 лютого, 10 вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 1 лютого, не буде світла на деяких вулицях Луцька.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Електроенергію вимкнуть за такими адресами:
з 09:00 до 17:00 - вул. Жовтнева, вул. Гоголя, вул. Макарова, вул. Рилєєва, вул. Броварна, вул. Ковельська (частково), вул. Кічкарівка(частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Перемоги 7,11, вул. Шухевича 4, 6, вул. Грушевського 16, 17, 19.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Електроенергію вимкнуть за такими адресами:
з 09:00 до 17:00 - вул. Жовтнева, вул. Гоголя, вул. Макарова, вул. Рилєєва, вул. Броварна, вул. Ковельська (частково), вул. Кічкарівка(частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Перемоги 7,11, вул. Шухевича 4, 6, вул. Грушевського 16, 17, 19.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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