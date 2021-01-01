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Завтра, 1 лютого, 10 вулиць Луцька залишаться без світла

Завтра, 1 лютого, 10 вулиць Луцька залишаться без світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 1 лютого, не буде світла на деяких вулицях Луцька.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Електроенергію вимкнуть за такими адресами:

з 09:00 до 17:00 - вул. Жовтнева, вул. Гоголя, вул. Макарова, вул. Рилєєва, вул. Броварна, вул. Ковельська (частково), вул. Кічкарівка(частково);

з 13:30 до 17:00 - вул. Перемоги 7,11, вул. Шухевича 4, 6, вул. Грушевського 16, 17, 19.

Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: Луцьк, світло, планове відключення
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