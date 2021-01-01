Завтра, 1 лютого, 10 вулиць Луцька залишаться без світла





Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.



Електроенергію вимкнуть за такими адресами:



з 09:00 до 17:00 - вул. Жовтнева, вул. Гоголя, вул. Макарова, вул. Рилєєва, вул. Броварна, вул. Ковельська (частково), вул. Кічкарівка(частково);



з 13:30 до 17:00 - вул. Перемоги 7,11, вул. Шухевича 4, 6, вул. Грушевського 16, 17, 19.



Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 1 лютого, не буде світла на деяких вулицях Луцька.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.Електроенергію вимкнуть за такими адресами:з 09:00 до 17:00 - вул. Жовтнева, вул. Гоголя, вул. Макарова, вул. Рилєєва, вул. Броварна, вул. Ковельська (частково), вул. Кічкарівка(частково);з 13:30 до 17:00 - вул. Перемоги 7,11, вул. Шухевича 4, 6, вул. Грушевського 16, 17, 19.Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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