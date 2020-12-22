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На кордоні з Польщею затримали українця, якого декілька років розшукували за умисне вбивство

На кордоні з Польщею затримали українця, якого декілька років розшукували за умисне вбивство
Учора, 30 січня, вночі в пункт пропуску «Шегині» прибув автобус польської реєстрації «Львів – Вроцлав». Під час процедури паспортного контролю на документи одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників із поміткою – при виявленні затримати.

Про це повідомляє пресслжуба Держприкордонслужби України.

Прикордонники Львівського загону одразу затримали чоловіка та сповістили про це співробітників Нацполіції. Виявилося, що 40-річного українця розшукують правоохоронці Львівщини за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».

Чоловік, ймовірно, думав, що про нього забули та вирішив місцем подальшого переховування обрати Польщу, адже з’ясувалося, що його розшукують з грудня 2015 року.

Затриманого передали представникам Національної поліції.

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Теги: Шегині, прикордонники, затримання, умисне вбивство
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