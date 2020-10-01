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Який вигляд мала карета «швидкої» у Нововолинську 60 років тому. РЕТРОФОТО

Який вигляд мала карета «швидкої» у Нововолинську 60 років тому. РЕТРОФОТО
У мережу потрапила світлина 1960-х років, на якій зображена нововолинська бригада екстреної медичної допомоги.

Фотографію опублікував Юрій Велінець у фейсбук-групі «Історія Нововолинської громади», пише "Район. Історія".

Світлина - у фотоколекції міського історичного музею.

Як йдеться у дописі, на фото можна побачити автомобіль – ГАЗ-22Д «Волга».

Який вигляд мала карета «швидкої» у Нововолинську 60 років тому. РЕТРОФОТО


Довідково: ГАЗ-22 «Волга» – радянський автомобіль середнього класу з вантажно-пасажирським кузовом типу універсал. Серійно вироблявся з 1962 по 1970 роки

Практично всі випущені автомобілі розподілялися між державними організаціями, переважно – таксопарками, торговими організаціями і службою швидкої медичної допомоги.

Закритий кузов автомобіля мав п’ять дверей і був розділений перегородкою на дві частини. Переднє двомісне сидіння було призначене для водія і лікаря, заднє – для хворого на ношах і двох санітарів або супроводжуючих осіб.

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Теги: ретрофото, швидка, Нововолинськ
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