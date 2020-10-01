Який вигляд мала карета «швидкої» у Нововолинську 60 років тому. РЕТРОФОТО





Фотографію опублікував Юрій Велінець у фейсбук-групі «Історія Нововолинської громади»,



Світлина - у фотоколекції міського історичного музею.



Як йдеться у дописі, на фото можна побачити автомобіль – ГАЗ-22Д «Волга».







Довідково: ГАЗ-22 «Волга» – радянський автомобіль середнього класу з вантажно-пасажирським кузовом типу універсал. Серійно вироблявся з 1962 по 1970 роки



Практично всі випущені автомобілі розподілялися між державними організаціями, переважно – таксопарками, торговими організаціями і службою швидкої медичної допомоги.



Закритий кузов автомобіля мав п’ять дверей і був розділений перегородкою на дві частини. Переднє двомісне сидіння було призначене для водія і лікаря, заднє – для хворого на ношах і двох санітарів або супроводжуючих осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережу потрапила світлина 1960-х років, на якій зображена нововолинська бригада екстреної медичної допомоги.Фотографію опублікував Юрій Велінець у фейсбук-групі «Історія Нововолинської громади», пише "Район. Історія".Світлина - у фотоколекції міського історичного музею.Як йдеться у дописі, на фото можна побачити автомобіль – ГАЗ-22Д «Волга».ГАЗ-22 «Волга» – радянський автомобіль середнього класу з вантажно-пасажирським кузовом типу універсал. Серійно вироблявся з 1962 по 1970 рокиПрактично всі випущені автомобілі розподілялися між державними організаціями, переважно – таксопарками, торговими організаціями і службою швидкої медичної допомоги.Закритий кузов автомобіля мав п’ять дверей і був розділений перегородкою на дві частини. Переднє двомісне сидіння було призначене для водія і лікаря, заднє – для хворого на ношах і двох санітарів або супроводжуючих осіб.

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