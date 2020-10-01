Який вигляд мала карета «швидкої» у Нововолинську 60 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:43
У мережу потрапила світлина 1960-х років, на якій зображена нововолинська бригада екстреної медичної допомоги.
Фотографію опублікував Юрій Велінець у фейсбук-групі «Історія Нововолинської громади», пише "Район. Історія".
Світлина - у фотоколекції міського історичного музею.
Як йдеться у дописі, на фото можна побачити автомобіль – ГАЗ-22Д «Волга».
Довідково: ГАЗ-22 «Волга» – радянський автомобіль середнього класу з вантажно-пасажирським кузовом типу універсал. Серійно вироблявся з 1962 по 1970 роки
Практично всі випущені автомобілі розподілялися між державними організаціями, переважно – таксопарками, торговими організаціями і службою швидкої медичної допомоги.
Закритий кузов автомобіля мав п’ять дверей і був розділений перегородкою на дві частини. Переднє двомісне сидіння було призначене для водія і лікаря, заднє – для хворого на ношах і двох санітарів або супроводжуючих осіб.
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Фотографію опублікував Юрій Велінець у фейсбук-групі «Історія Нововолинської громади», пише "Район. Історія".
Світлина - у фотоколекції міського історичного музею.
Як йдеться у дописі, на фото можна побачити автомобіль – ГАЗ-22Д «Волга».
Довідково: ГАЗ-22 «Волга» – радянський автомобіль середнього класу з вантажно-пасажирським кузовом типу універсал. Серійно вироблявся з 1962 по 1970 роки
Практично всі випущені автомобілі розподілялися між державними організаціями, переважно – таксопарками, торговими організаціями і службою швидкої медичної допомоги.
Закритий кузов автомобіля мав п’ять дверей і був розділений перегородкою на дві частини. Переднє двомісне сидіння було призначене для водія і лікаря, заднє – для хворого на ношах і двох санітарів або супроводжуючих осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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