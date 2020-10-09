Волинське село на столітній світлині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:41
У мережі опублікували столітню фотографію вулиці у селі Секунь Старовижівського району.
Ретросвітлину розмістили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині у фейсбуці.
Зазначають, фото зроблене в селі Секунь на Волині в роки Першої світової війни (1914-1918 рр).
На ньому бачимо військових автрійської та німецької армій, а також - місцевих волинських дітлахів.
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Ретросвітлину розмістили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині у фейсбуці.
Зазначають, фото зроблене в селі Секунь на Волині в роки Першої світової війни (1914-1918 рр).
На ньому бачимо військових автрійської та німецької армій, а також - місцевих волинських дітлахів.
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