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Волинське село на столітній світлині. РЕТРОФОТО

Волинське село на столітній світлині. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували столітню фотографію вулиці у селі Секунь Старовижівського району.

Ретросвітлину розмістили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині у фейсбуці.

Зазначають, фото зроблене в селі Секунь на Волині в роки Першої світової війни (1914-1918 рр).

На ньому бачимо військових автрійської та німецької армій, а також - місцевих волинських дітлахів.

Волинське село на столітній світлині. РЕТРОФОТО

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Теги: волинське село, ретрофото
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