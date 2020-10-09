Волинське село на столітній світлині. РЕТРОФОТО





Ретросвітлину розмістили на сторінці



Зазначають, фото зроблене в селі Секунь на Волині в роки Першої світової війни (1914-1918 рр).



На ньому бачимо військових автрійської та німецької армій, а також - місцевих волинських дітлахів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували столітню фотографію вулиці у селі Секунь Старовижівського району.Ретросвітлину розмістили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині у фейсбуці.Зазначають, фото зроблене в селі Секунь на Волині в роки Першої світової війни (1914-1918 рр).На ньому бачимо військових автрійської та німецької армій, а також - місцевих волинських дітлахів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію