У Луцьку презентували книгу про загиблих на Сході бійців з Волині. ВІДЕО

Геннадія Гулька та Олександра Дем'янюка про загиблих під час російсько-української війни волинян.



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Книга – науково-дослідницька. У ній розповіді про бійців дев'яти військових підрозділів та двох тербатальйонів.



Книгу видали в 30 примірниках, – каже співавтор Геннадій Гулько. Один з них залишили обласній бібліотеці імені Олени Пчілки, де відбувалася презентація.



Презентацію видання розпочали з демонстрації світлин загиблих на війні волинян та вірша Василя Симоненка.



Геннадій Гулько розповів, що це вже п’яте видання "Волинського пантеону". Каже: за роки російсько-української війни зібрали дані про особисте та бойове життя 250 загиблих.



На презентацію книги прийшли рідні, друзі та бойові побратими загиблих бійців.



Рецензію до книги писала кандидатка історичних наук Олена Бундак. Каже: зібрали інформацію не лише про загиблих, а й про людей, які з тих чи інших причин або завершили життя самогубством, або через хвороби померли.



Нагадаємо, в грудні минулого року в Луцьку презентували книгу про 91 українського військового. Видання має назву – "Волинські вояки на захисті територіальної цілісності України 2014-2017 років".









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