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Тіло загиблої «вирізали» з понівеченого авто: на трасі Київ-Чоп – смертельна аварія. ФОТО

Тіло загиблої «вирізали» з понівеченого авто: на трасі Київ-Чоп – смертельна аварія. ФОТО
Внаслідок зіткнення двох авто на автодорозі «Київ-Чоп» загинула водійка легковика.

Повідомлення про смертельну автопригода поблизу села Гранівка Дубенського району надійшло до поліції сьогодні, 31 січня, близько 14:35, інформує пресслужба ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські на місці події попередньо встановили, що відбулося зіткнення двох транспортних засобів: легкового автомобіля «Toyota» та вантажівки. Від удару обидва авто опинилися в кюветі.

Внаслідок ДТП загинула керманич автомобіля «Toyota». Її тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники.

На місці події працює слідочо-оперативна група обласного управління поліції. Працівники сектору реагування відділення поліції № 2 (Радивилів) та патрульні поліцейські регулюють дорожній рух, який наразі ускладнений.

Тіло загиблої «вирізали» з понівеченого авто: на трасі Київ-Чоп – смертельна аварія. ФОТО
Тіло загиблої «вирізали» з понівеченого авто: на трасі Київ-Чоп – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: смертельна аварія, Київ-Чоп
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