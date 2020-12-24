Уряд хоче визначати прожитковий мінімум по-новому
Сьогодні, 17:20
В Україні планують по-новому визначати прожитковий мінімум. Уряд формує нові підходи для розрахунку прожиткового мінімуму.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, цього тижня Уряд схвалив пакет законопроєктів, які Мінсоцполітики розробило на виконання указу Президента України.
Уряд пропонує, щоб прожитковий мінімум визначався та застосовувався винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям тощо.
Також пропонують запровадити нормативи для розрахунку соціальних виплат і зборів. Так звані базові величини для: соціальних виплат на дітей, соціальних виплат населенню, грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, цього тижня Уряд схвалив пакет законопроєктів, які Мінсоцполітики розробило на виконання указу Президента України.
Уряд пропонує, щоб прожитковий мінімум визначався та застосовувався винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям тощо.
Також пропонують запровадити нормативи для розрахунку соціальних виплат і зборів. Так звані базові величини для: соціальних виплат на дітей, соціальних виплат населенню, грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів.
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