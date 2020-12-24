Уряд хоче визначати прожитковий мінімум по-новому





Про це на своїй сторінці у фейсбуці Денис Шмигаль.



За словами прем'єр-міністра, цього тижня Уряд схвалив пакет законопроєктів, які Мінсоцполітики розробило на виконання указу Президента України.



Уряд пропонує, щоб прожитковий мінімум визначався та застосовувався винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям тощо.



Також пропонують запровадити нормативи для розрахунку соціальних виплат і зборів. Так звані базові величини для: соціальних виплат на дітей, соціальних виплат населенню, грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні планують по-новому визначати прожитковий мінімум. Уряд формує нові підходи для розрахунку прожиткового мінімуму.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр УкраїниЗа словами прем'єр-міністра, цього тижня Уряд схвалив пакет законопроєктів, які Мінсоцполітики розробило на виконання указу Президента України.Уряд пропонує, щоб прожитковий мінімум визначався та застосовувався винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям тощо.Також пропонують запровадити нормативи для розрахунку соціальних виплат і зборів. Так звані базові величини для: соціальних виплат на дітей, соціальних виплат населенню, грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів.

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