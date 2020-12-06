На ставку поблизу Луцька помітили понад два десятки лебедів. ФОТО
Сьогодні, 18:00
На ставку у селі Баїв мешканець Зміїнця Андрій Саливончик помітив зграю лебедів.
Про це він розповів ІА "Конкурент".
Чоловік розказав, що приїхав у село, аби набрати джерельної води. І спинився, аби зробити світлини птахів.
Лебеді плавали і стояли на кризі. За його словами, їх було понад два десятки.
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Про це він розповів ІА "Конкурент".
Чоловік розказав, що приїхав у село, аби набрати джерельної води. І спинився, аби зробити світлини птахів.
Лебеді плавали і стояли на кризі. За його словами, їх було понад два десятки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На волинському водосховищі оселилися лебеді. ФОТО
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