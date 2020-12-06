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На ставку поблизу Луцька помітили понад два десятки лебедів. ФОТО

На ставку поблизу Луцька помітили понад два десятки лебедів. ФОТО
На ставку у селі Баїв мешканець Зміїнця Андрій Саливончик помітив зграю лебедів.

Про це він розповів ІА "Конкурент".

Чоловік розказав, що приїхав у село, аби набрати джерельної води. І спинився, аби зробити світлини птахів.

Лебеді плавали і стояли на кризі. За його словами, їх було понад два десятки.

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На ставку поблизу Луцька помітили понад два десятки лебедів. ФОТО

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Теги: лебеді, Баїв, зима, ставок
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