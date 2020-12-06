На ставку поблизу Луцька помітили понад два десятки лебедів. ФОТО





Про це він розповів



Чоловік розказав, що приїхав у село, аби набрати джерельної води. І спинився, аби зробити світлини птахів.



Лебеді плавали і стояли на кризі. За його словами, їх було понад два десятки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ставку у селі Баїв мешканець Зміїнця Андрій Саливончик помітив зграю лебедів.Про це він розповів ІА "Конкурент". Чоловік розказав, що приїхав у село, аби набрати джерельної води. І спинився, аби зробити світлини птахів.Лебеді плавали і стояли на кризі. За його словами, їх було понад два десятки.

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