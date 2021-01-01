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Якою буде погода у Луцьку на понеділок, 1 лютого

Якою буде погода у Луцьку на понеділок, 1 лютого
У Луцьку завтра, 1 лютого, протягом усього дня утримається хмарна погода.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову "окупують" ранкові хмари. Без опадів. Температура: вночі 11-11º морозу, вдень 3-4º морозу.

У народному прогнозі погоди йдеться про те, якщо на Макарія, 1 лютого, була ясна погода чи капало зі стріхи, то очікували ранню весну: "Якщо крапель — то у весну ранню вір". А ось якщо ввечері на небі було багато зірок, то зима ще довго обіцяла протриматися. Якщо на Макарія кружляла заметіль, вірили, що така погода затягнеться. Також цей день називали Громовицею, бо саме сьогодні в природі можлива була гроза.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк
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