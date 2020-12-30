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Соціальні контейнери: одяг, який віддають лучани, відправляють у сусідні села та навіть бійцям на схід

Соціальні контейнери: одяг, який віддають лучани, відправляють у сусідні села та навіть бійцям на схід
Зараз у Луцьку є два соціальних контейнери - на вулиці Яровиця та поряд зі ЦНАПом по вулиці Лесі Українки.

Про це Суспільному розповів координатор проєкту Микола Малий.

20 волонтерів працюють у програмі "Соціальні контейнери Луцька". У час карантину кількість людей, які потребують допомоги, збільшилась. Речі, які приносять лучани, швидко знаходять нових власників, каже координатор. Зараз є потреба у теплому одязі, взутті і ковдрах. Щозими їх передають безхатькам.

Вживаних речей приносять багато, тому у планах – встановлення третього контейнера, каже координатор проєкту Микола Малий. Щотижня речі збирають і відвозять в орендоване приміщення, де облаштували склад.

Тетяна Русенко приходить допомагати на склад щодня. Жінка після смерті батьків виховує п’ятеро дітей, що таке скрута знає.

Працює волонтеркою проєкту і багатодітна мама – Наталія Ващук. Жінка приїжджає з села Кисилин Локачинського району. У Луцьку допомагає сортувати речі, в рідному селі опікується одинокими, малозабезпеченими і тими односельцями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Частину речей відправляють у села. Чоловічий одяг і взуття запаковують бійцям на схід, каже координатор проєкту Микола Малий. Волонтерка Оксана Хотеєнко в проєкті 3 роки. Говорить, що відколи син став військовим, почала шукати можливість відправляти захисникам в зону ООС робочий одяг.

Склад, де нужденні можуть безплатно взяти потрібні речі розташований у Луцьку за адресою: проспект Перемоги, 14.


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Теги: одяг, соціальні контейнери
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