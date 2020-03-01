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У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок

У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок
Відтепер щосуботи у Луцьку відбуватимуться курси із самооборони, на яких охочі зможуть опанувати необхідні навички для того, аби захиститися у разі нападу зловмисника.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Ініціативу, яку запровадила патрульна поліція Волині спільно із департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, стартувала ще минулого року, однак у зв’язку із заходами безпеки, пов’язаними із пандемією, курси довелося перенести.

Самооборона — це міра самозахисту, завдяки якій будь-яка людина може запобігти нападу та усунути загрозу.

У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок

Заступник начальника управління Дмитро Мокич мотивував учасниць до занять, розповів, що курси допоможуть їм опанувати фізичну, медичну, психологічну, розумову та юридичну підготовку.

У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок

Командир 4 роти управління патрульної поліції Дмитро Ліпчук, своєю чергою, розповів, що безпосередньо мав виклики, коли громадяни потребували допомоги поліції. А в деяких випадках, маючи відповідні навички, самі люди до приїзду поліцейських затримували зловмисників. Тому, для самозахисту варто кожному володіти здібностями, які, в деяких випадках, можуть врятувати життя.

У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок

Опісля цього, головний тренер Волинського обласного спортивного клубу "Магістр" (на базі якого відбуваються заняття), президент Федерації рукопашного бою м. Луцька Дмитро Грисюк, розповів, що чекає учасниць протягом усього курсу самооборони. А згодом надав старт першому заняттю, де лучанки після розминки, перейшли до виконання вправ.

У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок
У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок

Курси самооборони покликані навчити учасників протидіяти фізичному та психологічному насильству шляхом вивчення прийомів самозахисту.
У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок
У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок
У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок

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Теги: поліція, самооборона, курси
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