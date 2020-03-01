У Луцьку відновили курси із самооборони для жінок





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Ініціативу, яку запровадила патрульна поліція Волині спільно із департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, стартувала ще минулого року, однак у зв’язку із заходами безпеки, пов’язаними із пандемією, курси довелося перенести.



Самооборона — це міра самозахисту, завдяки якій будь-яка людина може запобігти нападу та усунути загрозу.





Заступник начальника управління Дмитро Мокич мотивував учасниць до занять, розповів, що курси допоможуть їм опанувати фізичну, медичну, психологічну, розумову та юридичну підготовку.





Командир 4 роти управління патрульної поліції Дмитро Ліпчук, своєю чергою, розповів, що безпосередньо мав виклики, коли громадяни потребували допомоги поліції. А в деяких випадках, маючи відповідні навички, самі люди до приїзду поліцейських затримували зловмисників. Тому, для самозахисту варто кожному володіти здібностями, які, в деяких випадках, можуть врятувати життя.





Опісля цього, головний тренер Волинського обласного спортивного клубу "Магістр" (на базі якого відбуваються заняття), президент Федерації рукопашного бою м. Луцька Дмитро Грисюк, розповів, що чекає учасниць протягом усього курсу самооборони. А згодом надав старт першому заняттю, де лучанки після розминки, перейшли до виконання вправ.





Курси самооборони покликані навчити учасників протидіяти фізичному та психологічному насильству шляхом вивчення прийомів самозахисту.



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