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Екоінспекція нарахувала понад 152 мільйонів шкоди завданої довкіллю на Волині

Екоінспекція нарахувала понад 152 мільйонів шкоди завданої довкіллю на Волині
На Волині протягом 2020 року працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області провели 1 тисячу 357 перевірок та нарахували 152 мільйони 280 тисяч гривень збитків завданих навколишньому середовищу.

Про це інформують на сайті Держекоінспекції.

Найбільшу шкоду розрахували за незаконне видобування надр – 87 мільйонів 525 тисяч гривень.

Крім того, понад 34 мільйони гривень становить шкода завдана державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства у сфері лісового господарства.

До правоохоронних органів інспекція передала 44 справи.

Інспектори притягнули до адмінвідповідальності 1323 особи та склали 1613 протоколів.

«У 2020 році екоінспекція працювала в умовах карантину, під час якого були заборонені планові перевірки. Хоч сума накладених штрафів більша ніж у 2019 році, але ефективність роботи Інспекції полягає не лише у сумах накладених збитків. Важливо взагалі мінімізувати кількість екологічних порушень», − зауважив заступник очільника Держекоінспекції у Волинській області Сергій Дудка.

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Теги: Держекоінспекція, навколишнє середовище, збитки, надра, вирубка
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Коментарі 1
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А хулі толку? Віртуальні мільйони, намальовані на папері. Природі від цього легше не стане.
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