Екоінспекція нарахувала понад 152 мільйонів шкоди завданої довкіллю на Волині





Про це інформують



Найбільшу шкоду розрахували за незаконне видобування надр – 87 мільйонів 525 тисяч гривень.



Крім того, понад 34 мільйони гривень становить шкода завдана державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства у сфері лісового господарства.



До правоохоронних органів інспекція передала 44 справи.



Інспектори притягнули до адмінвідповідальності 1323 особи та склали 1613 протоколів.



«У 2020 році екоінспекція працювала в умовах карантину, під час якого були заборонені планові перевірки. Хоч сума накладених штрафів більша ніж у 2019 році, але ефективність роботи Інспекції полягає не лише у сумах накладених збитків. Важливо взагалі мінімізувати кількість екологічних порушень», − зауважив заступник очільника Держекоінспекції у Волинській області Сергій Дудка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині протягом 2020 року працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області провели 1 тисячу 357 перевірок та нарахували 152 мільйони 280 тисяч гривень збитків завданих навколишньому середовищу.Про це інформують на сайті Держекоінспекції.Найбільшу шкоду розрахували за незаконне видобування надр – 87 мільйонів 525 тисяч гривень.Крім того, понад 34 мільйони гривень становить шкода завдана державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства у сфері лісового господарства.До правоохоронних органів інспекція передала 44 справи.Інспектори притягнули до адмінвідповідальності 1323 особи та склали 1613 протоколів.«У 2020 році екоінспекція працювала в умовах карантину, під час якого були заборонені планові перевірки. Хоч сума накладених штрафів більша ніж у 2019 році, але ефективність роботи Інспекції полягає не лише у сумах накладених збитків. Важливо взагалі мінімізувати кількість екологічних порушень», − зауважив заступник очільника Держекоінспекції у Волинській області

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