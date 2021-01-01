1 лютого на Волині: гортаючи календар

Микола Федік (на фото).



Також святкують день народження артист драми обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Павло Гарбуз та заслужений журналіст України Ганна Харів.



Іменинники цього дня – Макар, Сава, Федір.



Окрім цього, саме 1 лютого вийшла в ефір радіостанція «Луцьк».



Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо щастя, успіхів та натхнення в усіх починаннях.



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