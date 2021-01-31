Вночі, вдень та у складних метеоумовах: у небі над Волинню пройшли навчання Севастопольської бригади. ФОТО
Сьогодні, 21:40
На Волині винищувачі виконували польоти парою на складний пілотаж, вели групові та одиночні повітряні бої вдень і вночі.
Про це інформує пресслужба Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.
Особовий склад Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна ПвК «Захід» успішно провів першу льотну зміну у новому 2021 році.
На винищувачах МіГ-29 пілоти виконали політ парою на складний пілотаж, відпрацювали ведення групових та одиночних повітряних боїв вдень і вночі в складних метеоумовах, а також виконали політ у хмарах на малих висотах.
В небі пілоти не тільки підвищували рівень льотно-методичної підготовки, а й здійснили обліт авіаційної техніки після тривалих регламентних робіт. У польотах взяли участь командири авіаційних ланок і вище.
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Про це інформує пресслужба Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.
Особовий склад Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна ПвК «Захід» успішно провів першу льотну зміну у новому 2021 році.
На винищувачах МіГ-29 пілоти виконали політ парою на складний пілотаж, відпрацювали ведення групових та одиночних повітряних боїв вдень і вночі в складних метеоумовах, а також виконали політ у хмарах на малих висотах.
В небі пілоти не тільки підвищували рівень льотно-методичної підготовки, а й здійснили обліт авіаційної техніки після тривалих регламентних робіт. У польотах взяли участь командири авіаційних ланок і вище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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