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Вночі, вдень та у складних метеоумовах: у небі над Волинню пройшли навчання Севастопольської бригади. ФОТО

Вночі, вдень та у складних метеоумовах: у небі над Волинню пройшли навчання Севастопольської бригади. ФОТО
На Волині винищувачі виконували польоти парою на складний пілотаж, вели групові та одиночні повітряні бої вдень і вночі.

Про це інформує пресслужба Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

Особовий склад Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна ПвК «Захід» успішно провів першу льотну зміну у новому 2021 році.

На винищувачах МіГ-29 пілоти виконали політ парою на складний пілотаж, відпрацювали ведення групових та одиночних повітряних боїв вдень і вночі в складних метеоумовах, а також виконали політ у хмарах на малих висотах.

Вночі, вдень та у складних метеоумовах: у небі над Волинню пройшли навчання Севастопольської бригади. ФОТО
Вночі, вдень та у складних метеоумовах: у небі над Волинню пройшли навчання Севастопольської бригади. ФОТО

В небі пілоти не тільки підвищували рівень льотно-методичної підготовки, а й здійснили обліт авіаційної техніки після тривалих регламентних робіт. У польотах взяли участь командири авіаційних ланок і вище.

Вночі, вдень та у складних метеоумовах: у небі над Волинню пройшли навчання Севастопольської бригади. ФОТО
Вночі, вдень та у складних метеоумовах: у небі над Волинню пройшли навчання Севастопольської бригади. ФОТО
Вночі, вдень та у складних метеоумовах: у небі над Волинню пройшли навчання Севастопольської бригади. ФОТО

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Теги: Севастопольська бригада, навчання, політ
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