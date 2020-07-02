IKEA придбала тисячі гектарів лісу у США, щоб захистити унікальні види тварин і рослин від впливу людей





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Ділянку у лісових угіддях на південному сході штату Джорджія продала неприбуткова природоохоронна організація Фонду охорони природи (The Conservation Fund). На цій землі проживають понад 350 видів рослин та диких тварин, у тому числі ті, що перебувають на межі вимирання. Наприклад, болотна сосна та черепаха Гофер-поліфем ㅡ обидвоє перебувають під охороною екологів.





У компанії кажуть, що придбали ділянку землі, щоб захистити її екосистему від технічного розвитку. Так, раніше болотна сосна покривала майже 90 мільйонів гектарів землі у США: від півдня штату Вірджинія до Флориди та на захід від Техасу. У Джорджії це дерево було поширеним на майже половині території штату.



Наразі ж через розчищення земель, ведення сільського господарства, лісові пожежі та вирубку лісу залишилось менш ніж 4% цих дерев.





Фонд охорони природи у США продав компанії цю ділянку лісу через спеціальну програму Working Forests Fund. За цією ініціативою, фонд купує землі, захищає їх спеціальним сервітутом, який не дозволяє майбутньому покупцю «дробити» угіддя на менші ділянки, та перепродає їх. На отримані кошти екоактивісти купують нові землі і таким чином хочуть запобігти фрагментації лісових угідь.



Після продажу землі, у компанії обіцяють підтримати місцевих лісорубів та забезпечити доступ громадськості до більшості її територій, але для рекреаційних цілей.



«Ми справді впевнені, що відповідальне управління лісами можливе, і ми бачимо, що велика частина нашої відповідальності за землю, якою ми володіємо ㅡ і, відповідно, за планету ㅡ полягає у відновленні лісів та насадженнях у більшій кількості, ніж ми забираємо», ㅡ заявив керуючий директор Ingka Investments Крістер Меттсон.



Для IKEA це не перший такий інвестиційний проєкт. З 2014 року Ingka Investments придбала понад 24,7 тисячі гектарів лісових угідь у США, Естонії, Латвії, Литві та Румунії. Окрім території у Джорджії, група володіє лісовими господарствами в Алабамі, Оклахомі, Південній Кароліні та Техасі.



Івестиційна група займається не лише збереженням лісів на територіях, які купує, але й висадила близько 7 мільйонів нових саджанців по всьому світу.



«Для всіх лісів, якими ми володіємо, наше зобов'язання полягає у відповідальному управлінні ними, збереженні та підвищенні їхньої якості з часом», ㅡ заявив Меттсон.



У компанії заявили, що розглядають всі функції управління лісовими угіддями та на десятки років вперед прораховують як збалансувати економічні, екологічні та соціальні аспекти, пов'язані з лісом.



Раніше IKEA заявила про мету до 2030 року зменшити кількість виділення парникових газів у світі більше, ніж виділяє сама ланка виробництва компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інвестиційна група Ingka шведської компанії IKEA придбала у США понад 4 тисячі гектарів землі у штаті Джорджія, де проживають рідкісні тварини та рослини. У компанії кажуть, що хочуть захистити екосистему від втручання людей.Про це повідомляє Громадське з посиланням на CNN Ділянку у лісових угіддях на південному сході штату Джорджія продала неприбуткова природоохоронна організація Фонду охорони природи (The Conservation Fund). На цій землі проживають понад 350 видів рослин та диких тварин, у тому числі ті, що перебувають на межі вимирання. Наприклад, болотна сосна та черепаха Гофер-поліфем ㅡ обидвоє перебувають під охороною екологів.У компанії кажуть, що придбали ділянку землі, щоб захистити її екосистему від технічного розвитку. Так, раніше болотна сосна покривала майже 90 мільйонів гектарів землі у США: від півдня штату Вірджинія до Флориди та на захід від Техасу. У Джорджії це дерево було поширеним на майже половині території штату.Наразі ж через розчищення земель, ведення сільського господарства, лісові пожежі та вирубку лісу залишилось менш ніж 4% цих дерев.Фонд охорони природи у США продав компанії цю ділянку лісу через спеціальну програму Working Forests Fund. За цією ініціативою, фонд купує землі, захищає їх спеціальним сервітутом, який не дозволяє майбутньому покупцю «дробити» угіддя на менші ділянки, та перепродає їх. На отримані кошти екоактивісти купують нові землі і таким чином хочуть запобігти фрагментації лісових угідь.Після продажу землі, у компанії обіцяють підтримати місцевих лісорубів та забезпечити доступ громадськості до більшості її територій, але для рекреаційних цілей.«Ми справді впевнені, що відповідальне управління лісами можливе, і ми бачимо, що велика частина нашої відповідальності за землю, якою ми володіємо ㅡ і, відповідно, за планету ㅡ полягає у відновленні лісів та насадженнях у більшій кількості, ніж ми забираємо», ㅡ заявив керуючий директор Ingka InvestmentsДля IKEA це не перший такий інвестиційний проєкт. З 2014 року Ingka Investments придбала понад 24,7 тисячі гектарів лісових угідь у США, Естонії, Латвії, Литві та Румунії. Окрім території у Джорджії, група володіє лісовими господарствами в Алабамі, Оклахомі, Південній Кароліні та Техасі.Івестиційна група займається не лише збереженням лісів на територіях, які купує, але й висадила близько 7 мільйонів нових саджанців по всьому світу.«Для всіх лісів, якими ми володіємо, наше зобов'язання полягає у відповідальному управлінні ними, збереженні та підвищенні їхньої якості з часом», ㅡ заявив Меттсон.У компанії заявили, що розглядають всі функції управління лісовими угіддями та на десятки років вперед прораховують як збалансувати економічні, екологічні та соціальні аспекти, пов'язані з лісом.Раніше IKEA заявила про мету до 2030 року зменшити кількість виділення парникових газів у світі більше, ніж виділяє сама ланка виробництва компанії.

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