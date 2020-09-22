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На Львівщині троє чоловіків врятували автомобіль, який ледь не злетів у прірву. ФОТО

На Львівщині троє чоловіків врятували автомобіль, який ледь не злетів у прірву. ФОТО
У Львівській області троє небайдужих чоловіків допомогли жінці врятувати автомобіль, який ледь не злетів з траси у кювет.

Про це повідомляє “Четверта студія”.

Жінка у соцмережах подякувала чоловікам та розповіла, що у автівці було двоє дітей.

“Хочу подякувати чоловікам, які допомогли на з’їзді з об’їзної на Чишки витягти авто, в якому перебували двоє дітей”, – йдеться у повідомленні.

На Львівщині троє чоловіків врятували автомобіль, який ледь не злетів у прірву. ФОТО

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Теги: кювет, автівка, діти, порятунок
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