На Львівщині троє чоловіків врятували автомобіль, який ледь не злетів у прірву. ФОТО





Про це повідомляє



Жінка у соцмережах подякувала чоловікам та розповіла, що у автівці було двоє дітей.



“Хочу подякувати чоловікам, які допомогли на з’їзді з об’їзної на Чишки витягти авто, в якому перебували двоє дітей”, – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області троє небайдужих чоловіків допомогли жінці врятувати автомобіль, який ледь не злетів з траси у кювет.Про це повідомляє “Четверта студія” Жінка у соцмережах подякувала чоловікам та розповіла, що у автівці було двоє дітей.“Хочу подякувати чоловікам, які допомогли на з’їзді з об’їзної на Чишки витягти авто, в якому перебували двоє дітей”, – йдеться у повідомленні.

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