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Рецидивіст, який у Луцьку викрав авто, проведе у в'язниці 5,5 років

Рецидивіст, який у Луцьку викрав авто, проведе у в'язниці 5,5 років
В обласному центрі Волині лучанин обкрадав автомобілі, які були припарковані у дворах багатоквартирних будинків. Також на вулиці Кравчука він вкрав Audi.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.

Так, з 20 червня по 7 серпня 2019 року раніше судимий чоловік обікрав два автомобілі, які були припарковані в дворах багатоквартирних будинків. Злочинець обікрав Fiat Punto, Volkswagen Transporter. Проте цим рецидивіст не обмежився, вкравши з двору на вулиці Кравчука, 17 Audi 80. Загальна сума збитків – 46 тисяч 683 гривні.

Окрім того, правоохоронці виявили в нього пакетики з амфетаміном.

У суді лучанин повністю визнав свою вину, тож йому призначили покарання у виді 5,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: в'язниця, суд, автівка, викрадення, амфетамін
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