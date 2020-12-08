Рецидивіст, який у Луцьку викрав авто, проведе у в'язниці 5,5 років





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть



Так, з 20 червня по 7 серпня 2019 року раніше судимий чоловік обікрав два автомобілі, які були припарковані в дворах багатоквартирних будинків. Злочинець обікрав Fiat Punto, Volkswagen Transporter. Проте цим рецидивіст не обмежився, вкравши з двору на вулиці Кравчука, 17 Audi 80. Загальна сума збитків – 46 тисяч 683 гривні.



Окрім того, правоохоронці виявили в нього пакетики з амфетаміном.



У суді лучанин повністю визнав свою вину, тож йому призначили покарання у виді 5,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині лучанин обкрадав автомобілі, які були припарковані у дворах багатоквартирних будинків. Також на вулиці Кравчука він вкрав Audi.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини Так, з 20 червня по 7 серпня 2019 року раніше судимий чоловік обікрав два автомобілі, які були припарковані в дворах багатоквартирних будинків. Злочинець обікрав Fiat Punto, Volkswagen Transporter. Проте цим рецидивіст не обмежився, вкравши з двору на вулиці Кравчука, 17 Audi 80. Загальна сума збитків – 46 тисяч 683 гривні.Окрім того, правоохоронці виявили в нього пакетики з амфетаміном.У суді лучанин повністю визнав свою вину, тож йому призначили покарання у виді 5,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію