Школярка з Волині виборола «золото» на Чемпіонаті України з гірськолижного спорту
Сьогодні, 06:13
Школярка з Володимира-Волинського нещодавно здобула перемогу на Чемпіонаті України зі спринту.
Учениця 8-Б класу Володимир-Волинської ЗОШ №1 Анна Клим’юк отримала перемогу на Чемпіонаті України зі спринту вільним стилем, класичного та конькового забігу на довгі дистанції серед юніорів, – інформує Володимир Media.
Це не перший успіх дівчинки. Варто зазначити, Аня займається гірськолижним спортом другий рік поспіль, і за цей період їй вдалося досягнути високих результатів.
Так, торік у березні, вона виборола перше місце на Чемпіонаті України по всіх трьох категоріях: у спринтерській дистанції на 500 метрів, заїзді на 2 км у класичному стилі та забігу на 2 км у ковзанковом.
Крім того, Аня займається кінним спортом, і теж може похвалитися хорошими результатами.
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Учениця 8-Б класу Володимир-Волинської ЗОШ №1 Анна Клим’юк отримала перемогу на Чемпіонаті України зі спринту вільним стилем, класичного та конькового забігу на довгі дистанції серед юніорів, – інформує Володимир Media.
Це не перший успіх дівчинки. Варто зазначити, Аня займається гірськолижним спортом другий рік поспіль, і за цей період їй вдалося досягнути високих результатів.
Так, торік у березні, вона виборола перше місце на Чемпіонаті України по всіх трьох категоріях: у спринтерській дистанції на 500 метрів, заїзді на 2 км у класичному стилі та забігу на 2 км у ковзанковом.
Крім того, Аня займається кінним спортом, і теж може похвалитися хорошими результатами.
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