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Школярка з Волині виборола «золото» на Чемпіонаті України з гірськолижного спорту

Школярка з Волині виборола «золото» на Чемпіонаті України з гірськолижного спорту
Школярка з Володимира-Волинського нещодавно здобула перемогу на Чемпіонаті України зі спринту.

Учениця 8-Б класу Володимир-Волинської ЗОШ №1 Анна Клим’юк отримала перемогу на Чемпіонаті України зі спринту вільним стилем, класичного та конькового забігу на довгі дистанції серед юніорів, – інформує Володимир Media.

Це не перший успіх дівчинки. Варто зазначити, Аня займається гірськолижним спортом другий рік поспіль, і за цей період їй вдалося досягнути високих результатів.

Так, торік у березні, вона виборола перше місце на Чемпіонаті України по всіх трьох категоріях: у спринтерській дистанції на 500 метрів, заїзді на 2 км у класичному стилі та забігу на 2 км у ковзанковом.

Школярка з Волині виборола «золото» на Чемпіонаті України з гірськолижного спорту

Крім того, Аня займається кінним спортом, і теж може похвалитися хорошими результатами.

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Теги: Анна Клим'юк, золото, чемпіонат, гірськолижний спорт
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