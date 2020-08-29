Школярка з Волині виборола «золото» на Чемпіонаті України з гірськолижного спорту





Учениця 8-Б класу Володимир-Волинської ЗОШ №1 Анна Клим’юк отримала перемогу на Чемпіонаті України зі спринту вільним стилем, класичного та конькового забігу на довгі дистанції серед юніорів, – інформує



Це не перший успіх дівчинки. Варто зазначити, Аня займається гірськолижним спортом другий рік поспіль, і за цей період їй вдалося досягнути високих результатів.



Так, торік у березні, вона виборола перше місце на Чемпіонаті України по всіх трьох категоріях: у спринтерській дистанції на 500 метрів, заїзді на 2 км у класичному стилі та забігу на 2 км у ковзанковом.





Крім того, Аня займається кінним спортом, і теж може похвалитися хорошими результатами.

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