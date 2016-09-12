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У близько 190 тисяч гривень обійдеться фарбування та брендування луцьких тролейбусів

У близько 190 тисяч гривень обійдеться фарбування та брендування луцьких тролейбусів
Послуги з фарбування та брендування тролейбусів коштуватимуть до 195 тисяч гривень.

Надавача послуг визначать через відкриті торги, які організовує виконавчий комітет Луцької міськради. Повідомляє Волинь онлайн.

Тендерні пропозиції приймають до 11 лютого.

Йдеться про 17 послуг з фарбування та брендування тролейбусів, строк надання послуг – до кінця року.

Очікувана вартість становить 195 тисяч гривень.

У близько 190 тисяч гривень обійдеться фарбування та брендування луцьких тролейбусів

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Теги: тролейбус, фарбування, брендування, тендер
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