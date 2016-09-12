У близько 190 тисяч гривень обійдеться фарбування та брендування луцьких тролейбусів
Сьогодні, 02:29
Послуги з фарбування та брендування тролейбусів коштуватимуть до 195 тисяч гривень.
Надавача послуг визначать через відкриті торги, які організовує виконавчий комітет Луцької міськради. Повідомляє Волинь онлайн.
Тендерні пропозиції приймають до 11 лютого.
Йдеться про 17 послуг з фарбування та брендування тролейбусів, строк надання послуг – до кінця року.
Очікувана вартість становить 195 тисяч гривень.
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Надавача послуг визначать через відкриті торги, які організовує виконавчий комітет Луцької міськради. Повідомляє Волинь онлайн.
Тендерні пропозиції приймають до 11 лютого.
Йдеться про 17 послуг з фарбування та брендування тролейбусів, строк надання послуг – до кінця року.
Очікувана вартість становить 195 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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