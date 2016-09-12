У близько 190 тисяч гривень обійдеться фарбування та брендування луцьких тролейбусів





Надавача послуг визначать через відкриті торги, які організовує виконавчий комітет Луцької міськради. Повідомляє



Тендерні пропозиції приймають до 11 лютого.



Йдеться про 17 послуг з фарбування та брендування тролейбусів, строк надання послуг – до кінця року.



Очікувана вартість становить 195 тисяч гривень.





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