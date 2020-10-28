На Рівненщині чоловік упав у погріб глибиною три метри, довелось викликати медиків та рятувальників. ФОТО





Повідомляють



Медики, що надавали допомогу чоловікові не змогли підняти його на поверхню, тому звернулися по допомогу до рятувальників.



Бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС за допомогою медичних нош та рятувальних мотузок дістали чоловіка на поверхню та допомогли транспортувати його до карети швидкої допомоги.



Потерпілого госпіталізували до Дубенської міської лікарні, де його стан оцінюють лікарі.



Як згодом вдалося встановити, чоловік спускався по дерев’яній драбині у погріб і впав з неї. Про нещасний випадок на “103” повідомили родичі, а медики у свою чергу зателефонували на “101”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 січня на спецлінію “101” надійшло повідомлення про те, що в місті Дубно у приватному господарстві по вулиці Свєшнікова в погріб глибиною три метри впав господар обійстя. На місце події викликали бригаду швидкої медичної допомоги.Повідомляють Рівненські новини Медики, що надавали допомогу чоловікові не змогли підняти його на поверхню, тому звернулися по допомогу до рятувальників.Бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС за допомогою медичних нош та рятувальних мотузок дістали чоловіка на поверхню та допомогли транспортувати його до карети швидкої допомоги.Потерпілого госпіталізували до Дубенської міської лікарні, де його стан оцінюють лікарі.Як згодом вдалося встановити, чоловік спускався по дерев’яній драбині у погріб і впав з неї. Про нещасний випадок на “103” повідомили родичі, а медики у свою чергу зателефонували на “101”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію