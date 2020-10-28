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На Рівненщині чоловік упав у погріб глибиною три метри, довелось викликати медиків та рятувальників. ФОТО

На Рівненщині чоловік упав у погріб глибиною три метри, довелось викликати медиків та рятувальників. ФОТО
31 січня на спецлінію “101” надійшло повідомлення про те, що в місті Дубно у приватному господарстві по вулиці Свєшнікова в погріб глибиною три метри впав господар обійстя. На місце події викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

Повідомляють Рівненські новини.

Медики, що надавали допомогу чоловікові не змогли підняти його на поверхню, тому звернулися по допомогу до рятувальників.

Бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС за допомогою медичних нош та рятувальних мотузок дістали чоловіка на поверхню та допомогли транспортувати його до карети швидкої допомоги.

Потерпілого госпіталізували до Дубенської міської лікарні, де його стан оцінюють лікарі.

Як згодом вдалося встановити, чоловік спускався по дерев’яній драбині у погріб і впав з неї. Про нещасний випадок на “103” повідомили родичі, а медики у свою чергу зателефонували на “101”.

На Рівненщині чоловік упав у погріб глибиною три метри, довелось викликати медиків та рятувальників. ФОТО
На Рівненщині чоловік упав у погріб глибиною три метри, довелось викликати медиків та рятувальників. ФОТО
На Рівненщині чоловік упав у погріб глибиною три метри, довелось викликати медиків та рятувальників. ФОТО
На Рівненщині чоловік упав у погріб глибиною три метри, довелось викликати медиків та рятувальників. ФОТО

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Теги: погріб, яма, падіння, рятувальники, Дубно
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